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В Бурятии 95-летие отметил житель Заиграевского района

В Бурятии 95-летие отметил житель Заиграевского района
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
У юбиляра шестеро детей, одиннадцать правнуков и пять правнуков

В Заиграевском районе Бурятии поздравления по случаю 95-го дня рождения принимал Максим Бадмаевич Осипов. Родился юбиляр в Иркутской области, в Нукутском районе, в селе Мельхетун.

- Когда война началась, мне было всего 12 лет. Приходилось много трудиться со взрослыми в колхозе. Занимались выращиванием овощей, сохранением урожая и семян. Взрослые мужчины ушли на фронт, на плечи мальчишек из нашей деревни легла вся тяжёлая работа, приходилось быть мастером на все руки, - рассказывает участник трудового фронта. - Мы все знали - Победа придёт! А для этого нужны были терпение, усилие и конечно самоотверженный труд, и много знаний для восстановления разрушенного войной хозяйства страны.

Несмотря на тяжёлые времена Максиму удалось получить семилетнее образование. Учился он хорошо. После окончания войны пошёл служить в армию. Отдавать своё воинский долг довелось в Китае.

Как человек творческого склада долгое время работал директором в доме культуры посёлка Заиграево.

- Разъезжали по сёлам и деревням с агитационной бригадой. Давали концерты и проводили разъяснительную работу среди населения. Танцевали, пели – там и повстречался со своей будущей супругой. Вместе воспитали четверых сыновей и двух дочерей, - говорит Максим Бадмаевич. - Довелось некоторое время поработать на железной дороге, в 1972 году пригласили в военком для работы с призывниками. Ни одно поколение ребят проводил на службу в ряды Советской армии. Отсюда и ушёл на заслуженный отдых.

Хобби Максима Бадмаевича были танцы и езда на велосипеде. Это заметно и сейчас, несмотря на возраст именинник держит форму и осанку.

- В молодости разные танцы танцевал, занимался ездой на велосипеде, сейчас, конечно, не станцует, - рассказывает дочь Людмила Максимовна. - Но радушия и гостеприимства у него не отнять, любит встречать гостей, любит угостить и посидеть за общим большим столом.

Проживает Максим Бадмаевич с дочерью Людмилой. Он окружён теплом и заботой близких.

- У меня большая семья: шестеро детей, одиннадцать правнуков и пять правнуков! - с гордостью заявляет участник трудового фронта.

В юбилейный день отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району, председатель совета ветеранов посёлка Заиграево поздравили именинника с юбилеем, вручили поздравительные открытки от президента России и главы Бурятии, а также свидетельство о предоставлении единовременной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Бурятия юбилей долгожитель Заиграевский район

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