В Улан-Удэ пройдёт Неделя детской книги

Участники оставят послание будущим читателям



Ежегодно, в дни весенних каникул во всех детских библиотеках страны проходит всероссийская акция «Неделя детской книги». С 21 по 30 марта в Улан-Удэ проведут мероприятия для тех, кто любит читать и желает познакомиться с писателями, художниками и творцами.



Хедлайнером мероприятия станет Мария Коноплястая (г. Москва): писательница, сценарист, автор нон-фикшн книги для детей и сказок для малышей. В программе всероссийской акции в столице Бурятии:

- литературный праздник в школе №65 г. Улан-Удэ с концертной программой, встречей с хедлайнером недели и награждение читателей;

- лекции от Марии Коноплястой;

- стихотворный батл «Читаем Сергея Михалкова» между учащимися третьих классов школы №4 и школы №2 Улан-Удэ;

- чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников;

- интерактивная программа с квестами, встречами с писательницами Бурятии, играми и мастер-классами;

- акция «Послание будущим читателям».



Большинство мероприятий проведут в центре чтения детей им. Б. Абидуева республиканской детско-юношеской библиотеки.



Возрастное ограничение: 0+.



