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«Гуляй, Масленица!»: Более восьми тысяч улан-удэнцев пришли на проводы зимы

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с празднования Масленицы

Празднование «Семейной Масленицы» в Этнографическом музее Забайкалья 17 марта посетили более восьми тысяч улан-удэнцев. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Праздник традиционно прошёл весело, с песнями и плясками. Творческие коллективы показали театрализованную постановку. Также горожане познакомились с народными обычаями и традициями проводов зимы и встречи весны. Конечно же, гости мероприятия полакомились блинами и другими угощениями.

Участники гуляний состязались в ловкости, силе и хитрости. Кульминацией стал розыгрыш самых ценных призов на ледовом столбе. В этом году умельцы забрали все призы, кроме одного.

Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы, символизирующим проводы зимы.
Масленица

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