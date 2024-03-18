«Гуляй, Масленица!»: Более восьми тысяч улан-удэнцев пришли на проводы зимы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с празднования Масленицы



Празднование «Семейной Масленицы» в Этнографическом музее Забайкалья 17 марта посетили более восьми тысяч улан-удэнцев. Об этом сообщили в пресс-службе музея.



Праздник традиционно прошёл весело, с песнями и плясками. Творческие коллективы показали театрализованную постановку. Также горожане познакомились с народными обычаями и традициями проводов зимы и встречи весны. Конечно же, гости мероприятия полакомились блинами и другими угощениями.



Участники гуляний состязались в ловкости, силе и хитрости. Кульминацией стал розыгрыш самых ценных призов на ледовом столбе. В этом году умельцы забрали все призы, кроме одного.



Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы, символизирующим проводы зимы.

