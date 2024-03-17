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Явка на выборах в Бурятии превысила 67%

Явка на выборах в Бурятии превысила 67%
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Таковы данные на 15 часов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Бурятии по состоянию на 15:00 в заключительный день голосования составила 67,82%. Таковы данные Избиркома.

Отметим, в полдень явка составляла около 64%.

Наблюдатели отмечают хорошую активность на избирательных участках и позитивный настрой жителей. 

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Избирательные участки открыты до 20 часов. После начнётся подсчёт голосов. Первые результаты выборов можно будет озвучить, когда закроются последние избирательные участки в стране (в Калининградской области) – в Бурятии в это время будет ночь.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

На прошлых выборах президента России, в 2018-м году, явка в Бурятии составила 75%, что стало рекордом. 
выборы

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