У жителя Бурятии конфисковали автомобиль жены за пьяную езду

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина пытался оспорить приговор



Жителя Кабанского района Бурятии признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде (ч.1 ст.264.1 УК РФ). Его приговорили к 300 часам обязательных работ, а также лишили водительских прав на два года шесть месяцев.



Кроме того, у него конфисковали автомобиль в доход государства. С этим мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу, поскольку машина зарегистрирована на жену.



Суд первой инстанции проверил доводы подсудимого о том, что транспортное средство было приобретено его супругой до заключения брака, и обоснованно их отверг с приведением мотивов принятого решения.



- То обстоятельство, что автомобиль зарегистрирован на супругу осужденного не является препятствием для конфискации автомобиля, поскольку в соответствии с семейным законодательством супруга не лишена возможности обращения в порядке гражданского судопроизводства с иском об определении её доли в совместном имуществе супругов, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



С учётом установленных обстоятельств, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил приговор суда без изменения.

