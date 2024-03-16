Мужчина пытался оспорить приговор
Жителя Кабанского района Бурятии признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде (ч.1 ст.264.1 УК РФ). Его приговорили к 300 часам обязательных работ, а также лишили водительских прав на два года шесть месяцев.
Кроме того, у него конфисковали автомобиль в доход государства. С этим мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу, поскольку машина зарегистрирована на жену.
Суд первой инстанции проверил доводы подсудимого о том, что транспортное средство было приобретено его супругой до заключения брака, и обоснованно их отверг с приведением мотивов принятого решения.
- То обстоятельство, что автомобиль зарегистрирован на супругу осужденного не является препятствием для конфискации автомобиля, поскольку в соответствии с семейным законодательством супруга не лишена возможности обращения в порядке гражданского судопроизводства с иском об определении её доли в совместном имуществе супругов, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
С учётом установленных обстоятельств, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил приговор суда без изменения.
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль жены за пьяную езду
Общество, Фото:
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