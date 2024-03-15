В Бурятии открылись 810 избирательных участков

Выборы стартовали в штатном режиме



15 марта, в первый день голосования выборов президента России, в 8.00 в Бурятии открылись 810 избирательных участков.



Выборы стартовали в штатном режиме. Самые активные избиратели уже пришли на участки, чтобы проголосовать.



На всех участках работают наблюдатели. Прямую трансляцию процесса голосования со всех УИКов можно увидеть в Центре общественного наблюдения, который находится в здании Национальной библиотеке Бурятии.



Как отметили эксперты Центра общественного наблюдения, на всех избирательных участках работают видеокамеры, которые ведут запись. И на 310 УИКах из 810 расположены камеры, которые передают информацию о ходе голосования в режиме прямой трансляции. Здесь же работает группа юридической консультации, телефоны горячей линии, куда могут со своими вопросами обратиться избиратели. Номер горячей линии 88003021531.



- Сейчас открылся центр общественного наблюдения. Все готовы к работе. Все наблюдатели находятся на общественных участках. В 10.00 появится первая информация. Я когда шла сюда, видела большое количество людей на избирательном участке. Те люди, которые работают, уже пошли голосовать. Сегодня я тоже планирую проголосовать. Желаю всем, чтобы все мы могли пойти на выборы! – сказала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.



Избирательные участки будут работать три дня, с 15 по 17 марта. Участки открываются в 8:00 и закрываются в 20:00.



