15 марта

14 марта

Популярное

В Бурятии открылись 810 избирательных участков

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выборы стартовали в штатном режиме

15 марта, в первый день голосования выборов президента России, в 8.00 в Бурятии открылись 810 избирательных участков.

Выборы стартовали в штатном режиме. Самые активные избиратели уже пришли на участки, чтобы проголосовать.

На всех участках работают наблюдатели. Прямую трансляцию процесса голосования со всех УИКов можно увидеть в Центре общественного наблюдения, который находится в здании Национальной библиотеке Бурятии.

Как отметили эксперты Центра общественного наблюдения, на всех избирательных участках работают видеокамеры, которые ведут запись. И на 310 УИКах из 810 расположены камеры, которые передают информацию о ходе голосования в режиме прямой трансляции. Здесь же работает группа юридической консультации, телефоны горячей линии, куда могут со своими вопросами обратиться избиратели. Номер горячей линии 88003021531.

- Сейчас открылся центр общественного наблюдения. Все готовы к работе. Все наблюдатели находятся на общественных участках. В 10.00 появится первая информация. Я когда шла сюда, видела большое количество людей на избирательном участке. Те люди, которые работают, уже пошли голосовать. Сегодня я тоже планирую проголосовать. Желаю всем, чтобы все мы могли пойти на выборы! – сказала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

Избирательные участки будут работать три дня, с 15 по 17 марта. Участки открываются в 8:00 и закрываются в 20:00.

выборы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проверят на сохранность свыше 500 геодезических пунктов
В Бурятии проверят на сохранность свыше 500 геодезических пунктов
Общество, 15.03.2024
Все они находятся под охраной государства
В Бурятии жители приехали голосовать на лошадях
В Бурятии жители приехали голосовать на лошадях
Общество, 15.03.2024
Всадники надели национальные костюмы
В Бурятии на выборах разыграли паяную лампу
В Бурятии на выборах разыграли паяную лампу
Общество, 15.03.2024
На участках проводится викторина 
В Бурятии открылись 810 избирательных участков
В Бурятии открылись 810 избирательных участков
Общество, 15.03.2024
Выборы стартовали в штатном режиме
«Чтобы сам встал на ножки»: Маленькому Максиму из Улан-Удэ нужна помощь
«Чтобы сам встал на ножки»: Маленькому Максиму из Улан-Удэ нужна помощь
Общество, 15.03.2024
На продолжение реабилитации мальчику срочно требуется 2 млн рублей
В Бурятии до трёх градусов тепла
В Бурятии до трёх градусов тепла
Общество, 15.03.2024
В Улан-Удэ возможен небольшой снег
В Бурятии осуждённым рассказали о семейных ценностях
В Бурятии осуждённым рассказали о семейных ценностях
Общество, 14.03.2024
Занятия проводились в рамках недели русского языка
Жителям Бурятии советуют весной есть овощи и больше двигаться
Жителям Бурятии советуют весной есть овощи и больше двигаться
Общество, 14.03.2024
В Роспотребнадзоре рассказали, как поддержать организм весной
На севере Бурятии продолжат дорожный ремонт
На севере Бурятии продолжат дорожный ремонт
Общество, 14.03.2024
Подрядчик готовится к строительному сезону
Жителям Бурятии напоминают об опасности клещей
Жителям Бурятии напоминают об опасности клещей
Общество, 14.03.2024
В прошлом году от укусов клещей пострадали почти четыре тысячи человек 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^