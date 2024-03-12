Надежда Сучкова побывала в СИЗО
Осуждённых отряда хозяйственного обслуживания улан-удэнского СИЗО №1 посетил начальник Улан-Удэнского городского отдела управления ЗАГС Надежда Сучкова.
Она провела лекцию по вопросам брачно-семейных отношений и порядка оформления соответствующих документов. Также она раскрыла вопросы порядка вступления в брак и бракоразводных процессов в местах лишения свободы.
В пресс-службе УФСИН по Бурятии отметили, что осуждённые активно задавали вопросы.
Сотрудник ЗАГСа рассказала осуждённым Улан-Удэ о браке и разводе
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