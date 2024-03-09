Строительство межвузовского кампуса в Бурятии обойдётся в 16 млрд

Планируется, что подготовка проектно-сметной документации на строительство объекта будет завершена в этом году
Строительство межвузовского кампуса в Улан-Удэ обойдётся в 16 млрд. Об этом стало известно в ходе встречи главы Бурятии с молодёжью во время съёмки передачи Show today (возрастное ограничение 12+).
- Алексей Самбуевич, хотел бы продолжить тему молодёжи и студенчества. Недавно было озвучено о том, что будет постройка кампуса у нас в республике. Не могли бы вы рассказать поподробнее, где это будет строиться, к какому году будет сдаваться? – задали вопрос главе республики.
Алексей Цыденов отметил, что проект ему очень нравится.
- Я расскажу с удовольствием. Мне этот проект так нравится. Это один из проектов, который я хочу довести до конца здесь, потому что я вижу в нём хорошую перспективу для республики. Начну издалека. У нас многие выпускники, которые получают хорошие результаты ЕГЭ, пытаются уехать куда-то в другой регион. Всегда хорошо там, где нас нет. Всегда кажется, что где-то там лучше. Я всю Россию объехал. Так вот в будущем кампусе там все наши вузы - ВСГУТУ, БГУ, БГСХА, СИБГУТИ, ВСГИК, будут присутствовать. Это самый современный кампус. Там будут и общежитие, и, в первую очередь, большой высокотехнологичный учебный корпус: большие лабораторные помещения, учебные помещения со всем оборудованием. Мы везём туда преподавателей, лучших со всей России, мы под них специальное жильё строим. У нас будут совместные программы с вузами. Мы со ВСГУТУ сделали совместную программу с Московским авиационным институтом. Когда мы сделали совместную программу с МАИ, у нас там резко вырос конкурс. Ребята наши пошли, потому что авиастроение — это наше такое стратегическое направление, - подробно рассказал глава Бурятии.
«Кампус — это по-настоящему крутая тема, мне нравится, я её доведу до конца», - добавил он.
Заинтересовавшиеся будущим кампусом молодые люди спросили о сроках по проекту.
- Мы его уже проектируем в этом году. 16 миллиардов рублей - цена кампуса. 16 миллиардов из федерального бюджета, - уточнил Алексей Цыденов.
В этом году будет завершена подготовка проектно-сметной документации на строительство межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал». Предполагается, что строительство стартует также в этом году. Для кампуса выделили территорию на набережной, в центре Улан-Удэ.
Строительство межвузовского кампуса в Бурятии обойдётся в 16 млрд
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