На юге Бурятии поздравили долгожительницу

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

90 лет исполнилось жительнице Наушек



10 февраля в Кяхтинском районе Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем Александру Михайловну Власову.



Александра Михайловна родилась 10 февраля 1934 года в Ленинграде. В семье было 9 человек. Отец был военнослужащим, служил штурманом морской авиации. После получения травмы отца семья переехала в Москву в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. Отца в период войны отправили работать в Иркутск на авиационный завод. Отработав на заводе и зарекомендовав себя с положительной стороны, он с семьёй переехал в Монголию. Александра Михайловна осталась жить и учиться в городе Гусиноозёрск, где окончила 10 классов и после окончания школы приехала в посёлок Наушки в 1955 году работать багажным кассиром на железную дорогу. Проработав некоторое время кассиром, устроилась официанткой, а затем буфетчицей на вокзал. В 1997 году устроилась в колбасный цех, а после кладовщиком в Наушкинский мясокомбинат, который стал основным местом работы до ухода на пенсию.



Юбиляр имеет много наград. В 2015 году получила статус «Дети войны».



- Александра Михайловна знает огромное количество песен и очень хорошо поёт, активно участвовала в концертной деятельности вокального ансамбля «Золотая пора», - сообщает администрация района.



Именинница воспитала 3 дочерей. В настоящее время у Александры Михайловны 9 внуков, 3 правнуков, 1 праправнучка. Живёт в посёлке Наушки.

