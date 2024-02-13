13 февраля

12 февраля

Популярное

На юге Бурятии поздравили долгожительницу

На юге Бурятии поздравили долгожительницу
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
90 лет исполнилось жительнице Наушек

10 февраля в Кяхтинском районе Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем Александру Михайловну Власову.

Александра Михайловна родилась 10 февраля 1934 года в Ленинграде. В семье было 9 человек. Отец был военнослужащим, служил штурманом морской авиации. После получения травмы отца семья переехала в Москву в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. Отца в период войны отправили работать в Иркутск на авиационный завод. Отработав на заводе и зарекомендовав себя с положительной стороны, он с семьёй переехал в Монголию. Александра Михайловна осталась жить и учиться в городе Гусиноозёрск, где окончила 10 классов и после окончания школы приехала в посёлок Наушки в 1955 году работать багажным кассиром на железную дорогу. Проработав некоторое время кассиром, устроилась официанткой, а затем буфетчицей на вокзал. В 1997 году устроилась в колбасный цех, а после кладовщиком в Наушкинский мясокомбинат, который стал основным местом работы до ухода на пенсию.

Юбиляр имеет много наград. В 2015 году получила статус «Дети войны».

- Александра Михайловна знает огромное количество песен и очень хорошо поёт, активно участвовала в концертной деятельности вокального ансамбля «Золотая пора», - сообщает администрация района.

Именинница воспитала 3 дочерей. В настоящее время у Александры Михайловны 9 внуков, 3 правнуков, 1 праправнучка. Живёт в посёлке Наушки.
Бурятия Кяхтинский район юбилей долгожитель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии посчитали долгожителей от 100 лет и старше
В Монголии посчитали долгожителей от 100 лет и старше
Общество, 13.02.2024
Большинство из них живут в Улан-Баторе
В Улан-Удэ на Сагаалган раздали звания и госпремии
В Улан-Удэ на Сагаалган раздали звания и госпремии
Общество, 13.02.2024
В Бурятии награждены лауреаты государственных премий республики
Теннисисты Бурятии выиграли первенство ДФО
Теннисисты Бурятии выиграли первенство ДФО
Общество, 13.02.2024
Они заняли все первые места турнира
В Бурятии изменены правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами
В Бурятии изменены правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами
Общество, 13.02.2024
Они продолжат получать пособие даже в случае трудоустройства
В Бурятии на этноиграх разыграют путёвку в Китай
В Бурятии на этноиграх разыграют путёвку в Китай
Общество, 13.02.2024
Фестиваль состоится в селе Ацагат
В Улан-Удэ осуждённые плетут маскировочные сети
В Улан-Удэ осуждённые плетут маскировочные сети
Общество, 13.02.2024
Ранее они прошли специальное обучение
Дракон и Белый Старец: По ВДНХ прошла колонна Бурятии
Дракон и Белый Старец: По ВДНХ прошла колонна Бурятии
Общество, 13.02.2024
Колонну Бурятии украшал красный дракон. ФОТО
Борцы Бурятии завоевали 38 медалей первенства ДФО
Борцы Бурятии завоевали 38 медалей первенства ДФО
Общество, 13.02.2024
У сборной республики12 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых наград
В Бурятии утилизировали более 2000 тонн изношенных покрышек
В Бурятии утилизировали более 2000 тонн изношенных покрышек
Общество, 13.02.2024
Их пустили на резиновые покрытия на детских площадках и беговых дорожках

В Улан-Удэ предложили переименовать ТЦ EuroZone и водрузить на него российских флаг
В Улан-Удэ предложили переименовать ТЦ EuroZone и водрузить на него российских флаг
Общество, 13.02.2024
В соцсетях решили, что название торгового центра оскорбляет участников СВО
В Бурятии ударят морозы под -40 градусов
В Бурятии ударят морозы под -40 градусов
Общество, 13.02.2024
Потепление в республике будет недолгим
Улан-удэнцы проигнорируют День Святого Валентина
Улан-удэнцы проигнорируют День Святого Валентина
Общество, 13.02.2024
Большинство горожан даже не собираются его отмечать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^