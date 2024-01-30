Бойцам собирают носки, инструменты и средства гигиены
В Кабанском районе Бурятии появились так называемые корзины добра. Их установили в местных магазинах и супермаркетах. Каждый желающий может положить туда продукты длительного хранения и вещи, купленные в торговой точке.
Пожертвования отправят участникам специальной военной операции. Бойцам нужны предметы личной гигиены, носки, перчатки, наборы инструментов и газовые баллоны. Гуманитарную помощь принимают и в районной администрации (Кабанск, улица Октябрьская, 8), сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
В Бурятии появились корзины добра для участников СВО
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Уже второй раз за несколько дней
В столице Бурятии взялись на зелёные насаждения
«Поселка Горький» не существует
За окном -32
Хамбо Лама объяснил, почему так надо
Сотрудники Забайкальского нацпарка обратились с призывом к водителям
По словам медиков, в лечении рака пациент и врач - партнёры
Гражданина Кыргызской республики оштрафовали на 30 тысяч
Дебоширу пришлось выложить четверть миллиона рублей
Они патрулировали улицы и задерживали подозреваемых
Чтобы доказать это, пришлось дойти до прокуратуры
После вмешательства прокуратуры выплачено около четверти миллиона рублей
Несколько сёл более суток провели без холодной воды
Четыре из них - жилые пятиэтажки
Вилы вошли прямо в орбиту левого глаза с выходом в затылочной области