В Бурятии появились корзины добра для участников СВО

Бойцам собирают носки, инструменты и средства гигиены



В Кабанском районе Бурятии появились так называемые корзины добра. Их установили в местных магазинах и супермаркетах. Каждый желающий может положить туда продукты длительного хранения и вещи, купленные в торговой точке.



Пожертвования отправят участникам специальной военной операции. Бойцам нужны предметы личной гигиены, носки, перчатки, наборы инструментов и газовые баллоны. Гуманитарную помощь принимают и в районной администрации (Кабанск, улица Октябрьская, 8), сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

