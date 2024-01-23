Из Бурятии на СВО отправят более трёх тысяч бууз









На это у сельчан ушло два дня. Волонтёр Светлана Самбуева, которой и пришла эта идея, рассказала, что буузы делали все неравнодушные местные жители.



- Пусть наши ребята почувствуют частичку родного края и возвращаются живыми и здоровыми, – подчеркнула она. – Благодарю всех, кто откликнулся и принял участие.



Ранее стало известно , что жители закаменского улуса Цаган-Морин решили сделать к Сагаалгану подарок землякам, которые находятся на специальной военной операции, и слепили для бойцов 1670 бууз. Их отправят в зону СВО, сообщает «Закамна-инфо.24/7».На это у сельчан ушло два дня. Волонтёр Светлана Самбуева, которой и пришла эта идея, рассказала, что буузы делали все неравнодушные местные жители.- Пусть наши ребята почувствуют частичку родного края и возвращаются живыми и здоровыми, – подчеркнула она. – Благодарю всех, кто откликнулся и принял участие.

Недавно в полномочное представительство Бурятии при президенте России обратилась уроженка закаменского улуса Дутулур Ирина. Сейчас она живёт в Москве. Женщина решила поддержать участников спецоперации, которые сейчас лечатся в госпиталях, и передала ребятам сладости и тёплые носки. А ещё приобрела пароварку для приготовления бууз.- Несмотря на расстояние, Ирина помогает своим подругам и одноклассницам в Закамне в приобретении дрона для военных. Также она с гордостью рассказала, что еë землячки налепили более 3000 бууз, которые в скором времени отправят бойцам, – отметили в полпредстве.