В Бурятии начнут адаптацию жилья для участников СВО с инвалидностью

Комиссии посетят всех участников спецоперации, нуждающихся в такой помощи, до конца января
В Бурятии запускают проект, в рамках которого участникам спецоперации с инвалидностью обустроят квартиры и дома под их нужды. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
- Запускаем у нас в Бурятии по поручению Владимира Владимировича Путина программу по адаптации жилья участников СВО с инвалидностью, - написал он.
6 января Алексей Цыденов посетил в Иволгинском и Джидинском районах двух участников СВО, получивших тяжёлые ранения и нуждающихся в обустройстве своего жилья.
- Настрой у ребят позитивный. Готовы работать, строить новую жизнь. Они уже активно включились в социальную жизнь, один планирует заниматься фермерским хозяйством, другому предложили стать учителем в школе по начальной военной подготовке (НВП). Напомню, что специально для наших бойцов, кто получил травмы, с которыми сложно найти другую работу, мы вводим дополнительные ставки в школах учителей НВП. Ввели курсы в нашем педколледже по соответствующей профессиональной переподготовке. Предусмотрели стипендию в размере 42 тысяч рублей таким ребятам на период переподготовки. Принимаем другие меры, для того, чтобы все наши ребята могли вернуться к нормальной мирной жизни. Помимо этого, будет продолжена и медицинская реабилитация наших бойцов, отметили, как ещё нужно помочь в рамках новой программы, - рассказал глава.
Он пояснил, что программа адаптации квартир и домов предусмотрена для бойцов, которые стали колясочниками, получили проблемы со зрением и слухом и пр. Программа предусматривает более 70 различных устройств, приспособлений и оборудования, в зависимости от потребностей. Это функциональные кровати, система «умный дом», подъёмники и др.
До конца января комиссии муниципалитетов и специалисты фонда «Защитники Отечества» посетят всех участников СВО, нуждающихся в такой помощи, и составят список всего, что требуется.
- Президент все поручения дал. Федеральные средства на эти цели предусмотрены. Сделаем всё, что необходимо. Будем жить! – заключил Алексей Цыденов.
В Бурятии начнут адаптацию жилья для участников СВО с инвалидностью
Общество, Фото:
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