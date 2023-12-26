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Военному из Бурятии, пленившему 11 украинских морпехов, вручили орден Мужества

Военному из Бурятии, пленившему 11 украинских морпехов, вручили орден Мужества
Общество,  Фото:Полпредство Бурятии в Москве
Золто Арсаланова отметили высокой наградой за подвиг на СВО

Старшему лейтенанту из Бурятии Золто Арсаланову, принимающему участие в специальной военной операции, вручили орден Мужества. Об этом рассказали накануне в полномочном представительстве РБ при президенте России.
 
В официальном telegram-канале полпредства опубликовали фото с высокой наградой. Её нашему земляку передали прямо в Центральном военном клиническом госпитале, где он сейчас проходит лечение.

- От всей души поздравляем Золто с заслуженной наградой. Желаем нашему подопечному скорейшего выздоровления и поскорее обнять свою маму на родной земле, – добавили в полномочном представительстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», минувшей осенью мотострелковая рота под командованием Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) при попытке закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. А ещё 11 взяли в плен. Даже получив ранение, Золто не оставил своих людей и продолжил отдавать приказы. После боя его эвакуировали в госпиталь для оказания помощи.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам Арсаланова и его подчинённых. А последние пожелали своему командиру скорейшего выздоровления.

Кстати, сами пленённые прикинулись «мобилизованными».

- Подразделения, которые вышли на нас, называли себя мобилизованными, но их подготовка, оружие и обмундирование говорили о том, что они были готовы занять указанные рубежи. Мы упредили их, нанесли огневое поражение первой группе противника, которая зашла к нам, а следующую взяли в плен, – рассказывал военный. – Когда выводили военнопленных в тыл подразделения, как я понял, противник предпринял попытку уничтожить группу, чтобы её не взяли в плен, чтобы у них не смогли взять какие-то разведданные, информацию. Потом начали миномётный обстрел. Я получил осколочное ранение. Но люди были подготовлены, никто не стушевался, взяли пленных под контроль. Поставленный приказ мы выполнили.

Золто поблагодарил за службу бойцов роты с позывными «Батя», «Француз», «Тигрёнок», «Шер», «Понура», которые подписали свой контракт в этом году. «Ведут себя как настоящие воны», – заявил он.

В ноябре глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в соцсетях, что Арсаланов родился в маленьком улусе, где живёт менее 100 человек. Он окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск на службу в морской пехоте Северного флота.

- Хочу сказать огромное спасибо маме нашего героя, которая посвятила жизнь воспитанию детей и по-прежнему живёт в родном селе. Вы вырастили настоящего мужчину, отважного и грамотного защитника всей страны! Здоровья, долгих лет вам и вашему сыну! Низкий поклон, – написал тогда Алексей Цыденов. 
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