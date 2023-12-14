Иркутские учёные смогут определить приближение сильного землетрясения

Учёные института земной коры СО РАН на основе предыдущих исследований предлагают для поиска предвестников землетрясений в качестве прогнозного параметра использовать низкочастотные микросейсмические колебания с применением спектрально-временного анализа регистрируемого прогнозного параметра. Решение, предложенное иркутскими сейсмологами, может быть использовано для краткосрочного определения приближения сильного сейсмического события. Такие данные учёные получают при мониторинге сейсмических шумов в зонах литосферы. Так, по повышению сигнала в спектральном окне от 0,01 до 1 Гц и по характеру его поляризации можно определить приближение сейсмического события и его положение.Как сообщили в институте динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН, запатентованный способ решает задачу повышения достоверности краткосрочного определения приближения сильного сейсмического события с указанием места предстоящего сейсмического события. Регистрация характерных изменений прогнозного параметра происходит за период от нескольких суток до несколько часов до землетрясения.- Уникальность полученного результата в том, что алгоритм расчётов относительно прост и не требует больших временных затрат. По сути, метод основан на сравнении среднего и текущего спектров микросейсмических колебаний, что делает возможным его реализацию на базе уже существующей сейсмической сети Прибайкалья и Забайкалья и работу в режиме реального времени. Для получения более точных данных о месте и времени реализации сильных землетрясений планируется продолжать исследования и развивать сеть полигонов комплексного мониторинга опасных геологических процессов, а также проверить работу предложенной методики в регионах с другим геодинамическим режимом, — рассказала учёный секретарь ИЗК СО РАН Анна Добрынина.