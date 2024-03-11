Масленичная неделя завершится в воскресенье
Блины к Масленице жителям Бурятии обойдутся среднем в 154 рубля. Это следует из результатов исследования сервиса Bankiros.ru; специалисты проанализировали стоимость ингредиентов в разных регионах России. Необычное исследование провели специально к началу масленичной недели, которая стартовала 11 марта.
«Рецепт» состоял из одного литра молока 2,5-3,2% жирности, 500 граммов муки, 100 граммов сахара и двух куриных яиц.
- Обычно в блины кладут пару щепоток соли и столовую ложку растительного масла, но мы эти продукты в расчёт не брали. Всего из указанного количества ингредиентов получится около 20 блинчиков, - отметили авторы исследования Bankiros.ru.
Цены на продукты были взяты из данных Росстата. Таким образом получилось, что в Бурятии молоко обойдётся в среднем 90 рублей, два яйца – в 29 рублей, мука – 26 рублей, сахар – 9 рублей, а итого 154 рубля.
Исследование выявило, что самые низкие цены на приготовление 20 блинов – в Республике Мордовия, где расходы составят 111 рублей. На втором месте расположились Белгородская область и Удмуртская республика (114 рублей), на третьем – Республика Татарстан (115 рублей).
Более высокая стоимость приготовления блинов отмечается в Магаданской области, где эти лакомства обойдутся в 241 рубль. На втором и третьем местах по дороговизне расходов для приготовления блинов – Чукотский автономный округ (229 рублей) и Республика Саха (217 рублей).
А как выбрать продукты для приготовления блинов к Масленице, недавно рассказывали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. Вместо белой пшеничной муки высшего сорта советуют взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь.
Аналитики подсчитали, во сколько в Бурятии обойдутся блины к Масленице
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