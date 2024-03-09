Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Это поможет снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства», - советуют в ведомстве



В преддверии Масленичной недели с 11 по 17 марта Роспотребнадзор напоминает, как правильно выбрать продукты к Масленице.



Покупая муку для блинов, обращайте внимание на её сорт. Самый нежный сорт муки — это высший, потому что мучные частички (0,1-0,2 мм) мельче, чем в остальных сортах. Однако в ней меньше всего полезных веществ, в отличие от муки грубого помола. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, чтобы она могла «дышать» и дольше сохранять свои свойства. Мука должна быть без посторонних включений.



- Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Это поможет снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



При выборе молока необходимо обращать внимание на целостность упаковки: если она нарушена, то товар покупать нельзя. Внимательно изучайте информацию о продукте, так как состав продукта не всегда соответствует его наименованию, обращайте внимание на дату изготовления и срок годности. Сырое молоко можно купить на рынке, но только если у продавца есть заключение ветеринарно-санитарной лаборатории, а перед употреблением его надо обязательно прокипятить. Хорошо делать блины на кефире, советуем выбирать продукт пониженной жирности.



При выборе сливочного масла, первое, на что следует обращать внимание — это состав. Самое главное правило: в сливочном масле не должно быть растительных жиров.



Покупая сметану, обратите внимание на наименование – должно быть чётко прописано название «сметана». Состав должен содержать сливки, закваску, молоко или молочные продукты. Никаких растительных жиров, ароматизаторов, загустителей, консервантов в традиционной сметане быть не должно.



При покупке яйца куриного необходимо помнить о том, что запрещена реализация яиц с истекшим сроком годности, а также с дефектами. Не забывайте проверять качество яиц в местах их продажи.



Растительное масло после приобретения важно правильно хранить. Совершенно неправильно хранить масло в открытой ёмкости. Можно перелить масло в стеклянную ёмкость, но обязательно закрытую. Хранить ёмкость с маслом нужно в тёмном месте: закрытой полке или холодильнике, поскольку на свету разрушается ценный витамин Е – природный антиоксидант, содержащийся в масле. Используйте минимальное количество масла при выпекании блинов, чтобы снизить калорийность блюда. Старайтесь уменьшить количество сахара в рецептуре.



При покупке готовых замороженных блинов в первую очередь следует обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. На каждой упаковке должна быть этикетка, содержащая следующие сведения: наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.



Блины могут быть упакованы в полиэтиленовую или картонную упаковку. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может быть от кремового до слегка коричневого, они не должны слипаться. Если вы увидели или поняли при встряхивании, что блины слиплись, это свидетельствует о неправильном их хранении и повторном замораживании. Ещё одним признаком повторной заморозки является потемневшее тесто блинчиков. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.



Внимательно изучите состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

