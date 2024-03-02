Жительница Бурятии добивается возврата денег за замороженную косметику

Женщина приобрела товары в интернет-магазине



Жительница Бурятии осталась крайне недовольна онлайн-покупкой косметики в одном из популярных магазинов. Горожанке прислали замороженный товар, а на претензию о возврате помалкивают.



«Крайне негативный отзыв о магазине! Никогда-никогда не заказывайте косметику, если не хотите нарваться испорченный замороженный товар или недобросовестное отношение!» – с этих слов женщина начала свой пост в паблике «Отзывы 03».



По её словам, 31 января она получила свой заказ косметики «в состоянии льда». Это сразу поставило под сомнение возможность дальнейшего использования, ведь температурные нормы хранения при перевозке не были соблюдены.



«Из-за резких смен температур всё могло испортиться и через некоторое время средства расслоятся и утратят свои свойства. В тот же день оформила письменную претензию на сайте, приложила фотографии, продублировала заявку звонком и стала ждать 10 дней, как меня сориентировали на горячей линии. 7 февраля на почту отправили бланк для возврата денежных средств, заявление было отправлено в тот же день. В итоге прошёл месяц, ответа по возврату или замене товара я не получила», - написала возмущённая женщина.



К публикации она приложила снимки полученной продукции и то самое письмо из магазина с просьбой заполнить заявление на возврат.



Одна подписчица посоветовала позвонить на горячую линию ещё раз или сразу обратиться в Роспотребнадзор. Другие два пользователя рекомендовали проверить банковский счёт, мол, у них были подобные случаи, когда продавцы возвращали деньги молча – без уведомлений.





