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В Бурятии бизнесмен задолжал продавцам 127 тысяч

В Бурятии бизнесмен задолжал продавцам 127 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос решался через суд

В Бурятии судебные приставы обязали работодателя внести записи в трудовые книжки двух бывших сотрудниц, которые работали в его магазине неофициально. Помимо этого, бизнесмену пришлось выплатить недоплату по заработной плате и страховые взносы.

В магазине индивидуального предпринимателя женщины проработали 1,5 года продавцами. Все это время трудовые отношения с ними не были оформлены, а заработная плата выплачивалась ниже минимального размера оплаты труда. Добиваться справедливости им пришлось в судебном порядке.

Общая сумма задолженности по заработной плате составила свыше 127 тысяч рублей.

- Индивидуальному предпринимателю было вручено требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением об административной ответственности. Помимо этого, он был временно ограничен в праве выезда за пределы России, а в отношении транспортных средств должника было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия, - рассказал о приманенных мерах принудительного исполнения заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Благодаря действиям сотрудника органа принудительного решение суда было исполнено, нарушенные трудовые права женщин восстановлены.
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