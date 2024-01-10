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В Улан-Удэ работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика

В Улан-Удэ работодателя оштрафовали за принятого на работу бывшего налоговика
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Выписан штраф в 20 тысяч

В Улан-Удэ организация, занимающейся розничной и оптовой торговлей, нарушила антикоррупционный закон, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

- На должность администратора на торговый объект принята женщина, ранее занимавшая должность специалиста налогового органа, относящуюся к федеральной государственной гражданской службе. Однако работодатель не направил уведомление о заключении трудового договора с вышеуказанным лицом по предыдущему месту его службы, - говорится в сообщении.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

прокуратура

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