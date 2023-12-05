В Бурятии с дорожниками не заключили вовремя трудовые договоры

Сделать это понудила прокуратура



В Муйском районе Бурятии организация, занимающаяся строительством и ремонтом автомобильных дорог, не оформила положенные трудовые договоры с двумя сотрудниками. Выяснилось это в ходе прокурорской проверки.



- При этом отношения работников с организацией имели признаки трудовых. Они получали заработную плату, имели установленный график работы, их деятельность носила стабильный и устойчивый характер, - сообщили в прокуратуре республики.



Прокурор Муйского района внёс директор представление. После этого с работниками заключили трудовые договоры, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Руководитель предприятия привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем», ему назначено наказание в виде предупреждения.



