Сделать это понудила прокуратура
В Муйском районе Бурятии организация, занимающаяся строительством и ремонтом автомобильных дорог, не оформила положенные трудовые договоры с двумя сотрудниками. Выяснилось это в ходе прокурорской проверки.
- При этом отношения работников с организацией имели признаки трудовых. Они получали заработную плату, имели установленный график работы, их деятельность носила стабильный и устойчивый характер, - сообщили в прокуратуре республики.
Прокурор Муйского района внёс директор представление. После этого с работниками заключили трудовые договоры, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Руководитель предприятия привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем», ему назначено наказание в виде предупреждения.
В Бурятии с дорожниками не заключили вовремя трудовые договоры
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