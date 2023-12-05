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В Бурятии с дорожниками не заключили вовремя трудовые договоры

В Бурятии с дорожниками не заключили вовремя трудовые договоры
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сделать это понудила прокуратура

В Муйском районе Бурятии организация, занимающаяся строительством и ремонтом автомобильных дорог, не оформила положенные трудовые договоры с двумя сотрудниками. Выяснилось это в ходе прокурорской проверки.

- При этом отношения работников с организацией имели признаки трудовых. Они получали заработную плату, имели установленный график работы, их деятельность носила стабильный и устойчивый характер, - сообщили в прокуратуре республики.

Прокурор Муйского района внёс директор представление. После этого с работниками заключили трудовые договоры, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Руководитель предприятия привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем», ему назначено наказание в виде предупреждения.

прокуратура трудовое законодательство

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