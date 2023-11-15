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«Аэрофлот» запустит авиарейсы из Иркутска в Пекин

«Аэрофлот» запустит авиарейсы из Иркутска в Пекин
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Полёты стартуют 21 декабря

«Аэрофлот» запустит прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин с 21 декабря, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).

«В зимнем сезонном расписании запланировано четыре рейса из Иркутска в международный аэропорт Пекин Дасин: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Обратный вылет из столицы КНР — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям», - говорится в сообщении.

Полёты будут осуществляться на самолетах Superjet 100.

Сейчас полёты по маршруту Иркутск – Пекин также выполняет авиакомпания S7 Airlines. 
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