В Бурятии санатории заработали на отдыхающих 260 миллионов

Их прибыль увеличилась на 6%



Портал бронирования «Санатории-России.рф» составил рейтинг российских регионов страны по доходам санаторно-курортной отрасли. В Дальневосточном федеральном округе на первом месте оказалось Приморье – в первой половине 2023 года местные здравницы заработали на отдыхающих 323 миллиона рублей. Их прибыль возросла на 5%.



На втором месте в списке – Бурятия с доходом в 260 миллионов (+6%). Далее идут Сахалин (251 миллион, +37%), Хабаровский край (136 миллионов, +6%) и Амурская область (120 миллионов, -4%).



В топ-3 самых популярных субъектов для санаторно-курортного отдыха в целом по стране включили Краснодарский край (18 миллиардов 300 миллионов), Ставропольский край (16 миллиардов 600 миллионов) и Крым (4 миллиарда 300 миллионов)



По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, многие такие учреждения – особенно в популярных вышеупомянутых регионах – работают с максимально возможной нагрузкой. Там наблюдается существенная нехватка номерного фонда, но при этом прогнозируется дальнейший рост спроса на услуги.

