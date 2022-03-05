В Иркутске обнаружили 6 тонн заражённого вирусом болгарского перца

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Вся партия будет уничтожена



В Иркутске выявлена крупная партия – шесть тонн – свежего перца, зараженного вирусом коричневой морщинистости плодов томата.



- Болгарский перец поступил из Китая на склад временного хранения в Иркутске. Продукция была обследована на этапе таможенного контроля товаров. Госинспекторы Россельхознадзора отобрали пробы продукции на предмет наличия вредных карантинных объектов. Специалисты провели вирусологическую экспертизу, в ходе которой выявлен карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области.



Сейчас перец помещён на ответственное хранение для дальнейшей утилизации.



Справка:



Вирус коричневой морщинистости плодов томата – Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) – является опасным патогеном овощных культур закрытого грунта – томата и перца. Имея множество путей проникновения и высокую скорость распространения, за последние два года вирус был выявлен в странах Европы, Азии и Америки, где нанёс серьёзный ущерб производству овощей, как в закрытом, так и открытом грунте. Вирус ToBRFV является высокопатогенным и сохраняет жизнеспособность в течение долгого времени не только в семенах и растениях, но и на инертных поверхностях.



Вирусы коричневой морщинистости плодов томатов, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино из-за очень быстрого распространения и агрессивности представляют серьезный риск для отечественного агропромышленного комплекса.







