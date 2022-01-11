В указ главы Бурятии по профилактике COVID-19 внесли изменения, один из которых касается концерта рок-группы
По итогам заседания республиканского оперативного штаба, прошедшего 10 января, в указ главы Бурятии внесён ряд изменений. Так, заполняемость залов при проведении мероприятий в рамках «Пушкинской карты» сокращена до 50%. Определены условия безопасного проведения концерта группы «Чайф».
- В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в частности нового штамма «омикрон», изменены условия проведения мероприятий в рамках реализации программы «Пушкинская карта» в театрально-зрелищных учреждениях республики, организациях культурно-досугового типа всех форм собственности. Так, проведение мероприятий возможно при условии загрузки зрительного зала в объёме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Также определены условия проведения концерта группы «Чайф» (6+), запланированного на 15 февраля 2022 года в зале Физкультурно-спортивного комплекса. Максимальная загруженность зрительного зала во время концерта будет до 1000 посетителей. Совершеннолетние зрители должны будут предъявить документы о вакцинации или о перенесённом заболевании коронавирусной инфекции, либо документ, подтверждающий медицинский отвод, а также документ, удостоверяющий личность.
Кроме того, на заседании оперштаба в связи с приближающимся празднованием Крещения глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение правительству совместно с Улан-Удэнской и Бурятской епархией проработать вопрос организации и проведения празднования с учётом всех мер профилактики распространения коронавируса.
Власти Бурятии разрешили концерт группы «Чайф»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Предприниматели рассказали о сервисах банка
В республике начался приём заявлений на участие в программе «Земский учитель-2022»
В указ главы Бурятии по профилактике COVID-19 внесли изменения, один из которых касается концерта рок-группы
На главной площади Улан-Удэ появилась выставка о заповедниках
Ранее жители посёлка Забайкальский записали видеообращение к главе
Дорогу планировали отремонтировать ещё в 2020 году
Специалисты уверяют, что после уборки снега не будет скользко
Появились новые подробности нашумевшего конфликта в маршрутке №2
Свои силы испытали более ста человек разных возрастов
В Бурприроднадзоре ответили на жалобу жителей Прибайкальского района
Поздравление от лидера ЛДПР получили сотрудники «Заповедного Подлеморья»
Больше всего было обращений в хирургию и травматологию
Не все заболевшие коронавирусом соблюдают требования о самоизоляции
Приём документов начался сегодня
Жители республики испытывают трудности из-за закрытия портала «Доктор 03»