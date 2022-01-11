Власти Бурятии разрешили концерт группы «Чайф»

В указ главы Бурятии по профилактике COVID-19 внесли изменения, один из которых касается концерта рок-группы



По итогам заседания республиканского оперативного штаба, прошедшего 10 января, в указ главы Бурятии внесён ряд изменений. Так, заполняемость залов при проведении мероприятий в рамках «Пушкинской карты» сокращена до 50%. Определены условия безопасного проведения концерта группы «Чайф».



- В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в частности нового штамма «омикрон», изменены условия проведения мероприятий в рамках реализации программы «Пушкинская карта» в театрально-зрелищных учреждениях республики, организациях культурно-досугового типа всех форм собственности. Так, проведение мероприятий возможно при условии загрузки зрительного зала в объёме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Также определены условия проведения концерта группы «Чайф» (6+), запланированного на 15 февраля 2022 года в зале Физкультурно-спортивного комплекса. Максимальная загруженность зрительного зала во время концерта будет до 1000 посетителей. Совершеннолетние зрители должны будут предъявить документы о вакцинации или о перенесённом заболевании коронавирусной инфекции, либо документ, подтверждающий медицинский отвод, а также документ, удостоверяющий личность.



Кроме того, на заседании оперштаба в связи с приближающимся празднованием Крещения глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение правительству совместно с Улан-Удэнской и Бурятской епархией проработать вопрос организации и проведения празднования с учётом всех мер профилактики распространения коронавируса.

