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Буузы из Бурятии покоряют регионы Дальнего Востока

Буузы из Бурятии покоряют регионы Дальнего Востока
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятскую гордость - буузы – всё чаще вывозят на продажу за пределы республики

Более 30% мясных полуфабрикатов в тесте, произведённых на территории Бурятии, вывозится за её пределы. Буузы из них составляют более 60 процентов, сообщает центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес».

- Большие объёмы идут в Якутию, Магаданскую область, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края. Пришли бурятские буузы и другие полуфабрикаты в тесте в Иркутскую область, Красноярский край. Возможно, что бурятские буузы появятся на прилавках супермаркетов федеральной сети «Магнит», - отмечают в центре предпринимательства.

По словам начальника отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза Бурятии Татьяны Полозовой, это хорошее достижение для животноводческой республики.

-У нас мясо пастбищного выгула, обладает высокими вкусовыми качествами. Продукция из него ценится в других регионах, — сообщила Полозова.

В прошлом году вся Россия узнала об уникальном национальном блюде кочевников Бурятии. Победа бурятских бууз в национальном конкурсе «Вкусы России — 2020» расширила рынок сбыта и повысила узнаваемость торговой марки бурятского блюда.
буузы

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