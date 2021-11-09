Банк незаконно списал деньги у иркутянки

Женщина обратилась в прокуратуру



У жительницы Иркутска банк списал более девяти тысяч рублей в счёт погашения задолженности по кредиту. Однако эти деньги – пособия для детей, в чём не убедились сотрудники банка. Женщина обратилась в прокуратуру.



- Эти действия совершены в нарушение требований действующего законодательства, сотрудники банка не убедились в назначении денежных средств, находящихся на счёте женщины, в целях проверки правильности их удержания и возможности обращения на них взыскания. Это повлекло нарушение прав и законных интересов заявительницы и её несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Ответственному лицу внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства прокуратуры деньги вернули.

