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Жители Бичурского района Бурятии протестуют против вырубки леса

Жители Бичурского района Бурятии протестуют против вырубки леса
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители сообщают о планах отдать большие территории леса иностранной компании

Жители Бичурского района Бурятии собирают подписи в защиту своих лесов. По их информации, большие площади леса планируется сдать в аренду иностранной компании. Люди переживают, что произойдёт массовая вырубка, и это повлияет на жизнь не только зверей, но и местного населения.

- Население района обеспокоено тем, что останется без леса и, как следствие, без дров, а также без воды. Я сегодня обращаюсь с призывом к органам власти, не допустить негативного развития ситуации. По этому вопросу идёт сбор подписей с обращением к главе республике и председателю Народного Хурала, - зачитал на сессии письмо жителей Бичурского района депутат парламента Бурятии Александр Савельев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году объединившие свои усилия жители Закаменского района спасли свои леса от компании с китайскими корнями «МТК-Дженькей». Компания планировала взять лесной участок в аренду на 49 лет. Закаменцы, в свою очередь, писали петиции и обещали акции протеста.

Местные жители, в частности, отмечали, что Закаменский район - и так экологически неблагополучная территория. Планы по вырубке леса противоречат программе охраны и защиты Байкала, отмечалось в петиции. «Реки горного Закаменского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Для населения Закаменского района, занимающегося сбором дикоросов и кедрового ореха на сегодня лес — источник жизни. Это наши священные места», - говорилось в петиции.

Игорь Зураев, тогдашний зампред правительства по экономическому развитию, тогда заявлял: «Не надо бояться слова «китайский». Зураев, в частности, отмечал, что районный бюджет будет получать порядка 80 миллионов налоговых отчислений ежегодно. Однако накал общественного возмущения не снижался.

В итоге китайский инвестор сам отказался от проекта добычи закаменского леса.
Лес

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