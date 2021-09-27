Жители Бичурского района Бурятии протестуют против вырубки леса

Местные жители сообщают о планах отдать большие территории леса иностранной компании
Жители Бичурского района Бурятии собирают подписи в защиту своих лесов. По их информации, большие площади леса планируется сдать в аренду иностранной компании. Люди переживают, что произойдёт массовая вырубка, и это повлияет на жизнь не только зверей, но и местного населения.
- Население района обеспокоено тем, что останется без леса и, как следствие, без дров, а также без воды. Я сегодня обращаюсь с призывом к органам власти, не допустить негативного развития ситуации. По этому вопросу идёт сбор подписей с обращением к главе республике и председателю Народного Хурала, - зачитал на сессии письмо жителей Бичурского района депутат парламента Бурятии Александр Савельев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году объединившие свои усилия жители Закаменского района спасли свои леса от компании с китайскими корнями «МТК-Дженькей». Компания планировала взять лесной участок в аренду на 49 лет. Закаменцы, в свою очередь, писали петиции и обещали акции протеста.
Местные жители, в частности, отмечали, что Закаменский район - и так экологически неблагополучная территория. Планы по вырубке леса противоречат программе охраны и защиты Байкала, отмечалось в петиции. «Реки горного Закаменского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами. Для населения Закаменского района, занимающегося сбором дикоросов и кедрового ореха на сегодня лес — источник жизни. Это наши священные места», - говорилось в петиции.
Игорь Зураев, тогдашний зампред правительства по экономическому развитию, тогда заявлял: «Не надо бояться слова «китайский». Зураев, в частности, отмечал, что районный бюджет будет получать порядка 80 миллионов налоговых отчислений ежегодно. Однако накал общественного возмущения не снижался.
В итоге китайский инвестор сам отказался от проекта добычи закаменского леса.
Жители Бичурского района Бурятии протестуют против вырубки леса
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 27.09.2021
Местные жители сообщают о планах отдать большие территории леса иностранной компании
Бизнес, 27.09.2021
Подрядчик на строительстве школы в Клюевке усилил темп работ
Число рейсов вырастет этой осенью
Рейсы будут выполняться на 48-местных воздушных судах
В центре «Мой бизнес» прошла встреча социальных предпринимателей с заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виталием Шальковым
В компании заявили, что программа дала сбой
Отделочники некачественно справились почти со всем
«Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего», - заявил зампред правительства
Цена в ходе аукциона была снижена незначительна
Галина Ковалёва провела личный приём
Мэрия Улан-Удэ даже не выносила эту инициативу на сессию горсовета
Сбер сообщает об открытии благотворительного счёта для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
SIM-карты можно найти по соответствующему запросу в поиске
В ночном клубе выявили грубые нарушения санитарного законодательства
Для мастерицы из Кабанского района хобби стало основным занятием