В Бурятии золотодобывающая компания выплатила полмиллиона за несчастный случай

Получивший травмы мужчина больше не может работать по специальности



Судебные приставы в Муйском районе Бурятии взыскали с золотодобывающей компании компенсацию морального вреда в размере 505 тысяч рублей. Компенсацию получил житель Забайкальского края, бывший работник, сообщили в УФССП по Бурятии.



Мужчина, работающий подземным проходчиком, обратился в суд в связи неудовлетворительной организацией производства работ со стороны работодателя. При выполнении работ в подземных условиях, с мужчиной произошёл несчастный случай, в результате чего он получил травмы.



Теперь пострадавший не может работать по специальности. Кроме того, на иждивении у него имеются двое детей и ипотечный кредит, с оплатой которого он также испытывает финансовые затруднения.



В связи с нравственными и физическими страданиями, мужчина обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.



В службе судебных приставов на основании исполнительного документа, выданного Краснокаменским городским судом, в отношении публичного акционерного общества возбудили исполнительное производство.



На сегодняшний день взысканная сумма компенсации морального вреда в размере 505 тысяч рублей перечислена на счёт взыскателя.



