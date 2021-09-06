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В Бурятии золотодобывающая компания выплатила полмиллиона за несчастный случай

В Бурятии золотодобывающая компания выплатила полмиллиона за несчастный случай
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Получивший травмы мужчина больше не может работать по специальности

Судебные приставы в Муйском районе Бурятии взыскали с золотодобывающей компании компенсацию морального вреда в размере 505 тысяч рублей. Компенсацию получил житель Забайкальского края, бывший работник, сообщили в УФССП по Бурятии.

Мужчина, работающий подземным проходчиком, обратился в суд в связи неудовлетворительной организацией производства работ со стороны работодателя. При выполнении работ в подземных условиях, с мужчиной произошёл несчастный случай, в результате чего он получил травмы.

Теперь пострадавший не может работать по специальности. Кроме того, на иждивении у него имеются двое детей и ипотечный кредит, с оплатой которого он также испытывает финансовые затруднения.

В связи с нравственными и физическими страданиями, мужчина обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.

В службе судебных приставов на основании исполнительного документа, выданного Краснокаменским городским судом, в отношении публичного акционерного общества возбудили исполнительное производство.

На сегодняшний день взысканная сумма компенсации морального вреда в размере 505 тысяч рублей перечислена на счёт взыскателя.

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