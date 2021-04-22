Tele2 за год увеличит количество базовых станций 4G в Бурятии на 30%

Стартовал новый масштабный проект по техническому развитию сети Tele2 в Бурятии



Оператор мобильной связи Tele2 презентовал новый масштабный проект по техническому развитию сети 4G в Бурятии. С момента её запуска в 2018 году количество объектов связи с поддержкой LTE увеличилось в 5 раз. Благодаря реализации нового проекта в ближайший год этот показатель вырастет ещё на 30%. В целом компания расширит покрытие 4G-сети в 11 районах республики.



– С февраля 2018 года, когда была запущена сеть 4G в Бурятии, нам удалось увеличить количество базовых станций LTE в 5 раз. Сегодня мы видим, что диджитализация охватила все сферы нашей жизни. Работа, учёба, развлечения – всё это переходит в онлайн. Чтобы предоставлять тот высокий уровень услуг, к которому привыкли наши клиенты, мы с радостью сообщаем о старте нового масштабного проекта по техническому развитию сети Tele2 на территории республики. В течение года мы увеличим количество базовых станций 4G ещё на 30%, – отметил директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.



По его словам, только за 2020 год оператор обеспечил 4G-интернетом жителей десятков сёл и посёлков, среди которых Большая и Малая Кудара, Уладый, Мухоршибирь, Удинск, Додо-Гол, Амгаланта, Харлун, Буй, Окино-Ключи, Шибертуй, Цагатуй, Первомаевка, Шэнэ-Буса, Утата, Большое Колесово, Танхой, Шергино, Шаралдай, Зурган-Дэбэ, Харгана, Далахай, Хужиры, Хурай-Хобок, Могсохон, Усть-Муя, Малиновка, Монды, Ниловка, Сосново-Озёрское, станция Посольская и другие. Мобильный интернет стал доступен и в малых населённых пунктах, таких как село Бурдуны, где зарегистрировано всего 128 человек.



С начала 2021 года сеть четвёртого поколения Tele2 уже появилась в Багдарине, Холтосоне, Мыле, Баянголе Закаменского района, Хамнее, Ташелане, Булыке, Чесане, Коме, Унэгэтэе, Загустае, Нарын-Азагате, Георгиевском. В преддверии летнего сезона оператор запустил сеть 4G в селах Выдрино Кабанского района и Байкальское Северо-Байкальского района. Мобильный интернет появился и на территориях некоторых садоводческих товариществ. Работы по повышению качества связи и расширению покрытия проведены в Улан-Удэ, Кяхте, Тарбагатае, Онохое, Каменске, Селенгинске, Иволгинске, Нижнеангарске и других населённых пунктах республики.



– Мы не останавливаемся на достигнутом. На этот год у нас большие планы по увеличение емкости сети в городских агломерациях и расширению покрытия в ряде районов республики. Это Северо-Байкальский, Муйский, Баунтовский, Хоринский, Кижингинский, Еравнинский, Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский районы. К летнему сезону обязательно улучшим покрытие туристических зон в Кабанском и Прибайкальском районах, – рассказал технический директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.



В компании отмечают бурный рост потребления 4G-услуг жителями Бурятии. С момента запуска сети четвёртого поколения число активных пользователей мобильного интернета Tele2 выросло в 3,5 раза, а объём потребляемого трафика – в 6 раз. Растёт доля пользователей смартфонов с поддержкой 4G. Сегодня более 76% клиентов Tele2 в республике отдают предпочтение LTE-устройствам.

