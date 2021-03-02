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Tele2 расширит покрытие 4G-сети в 11 районах Бурятии

Tele2 расширит покрытие 4G-сети в 11 районах Бурятии
Бизнес,  Фото:пресс-служба Tele2
Также компания увеличит скорость Интернета в городских агломерациях

1 марта состоялась пресс-конференция генерального директора компании Tele2 Сергея Эмдина с представителями СМИ Дальневосточного федерального округа и Иркутской области. На онлайн-встрече журналистам рассказали о трендах развития телекоммуникационной отрасли и о планах развития сети на территории регионов.

- 2020-й год, как мы уже неоднократно говорили, был непростым. Самоизоляция ускорила рост интернет-трафика. Люди в режиме удалённой работы и учёбы стали активнее пользоваться различными онлайн-сервисами. Помимо плановых задач по расширению зоны покрытия и увеличению ёмкости существующей сети мы инвестировали дополнительные средства в модернизацию оборудования в тех населённых пунктах, где был зафиксирован повышенный спрос на услуги 4G-интернета, - сообщил Сергей Эмдин.

По информации Tele2, в Бурятии за 2020 год число базовых станций 4G выросло на 40% по сравнению с 2019 годом. Скоростной мобильный интернет компании стал доступен жителям около 60 населённых пунктов. По итогам года объём потребления интернет-трафика вырос в 1,7 раза, «голоса» – в 1,2 раза.

В 2021 году Tele2 направит большой объём инвестиций на увеличение ёмкости сети в городских агломерациях и расширение покрытия преимущественно на удалённых территориях Бурятии. В северной части – это Северо-Байкальский, Муйский и Баунтовский районы, на юго-востоке – Хоринский, Кижингинский и Еравнинский районы. Кроме того, новое покрытие сети 4G запланировано на территории Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов, а также в пригороде Улан-Удэ.

К летнему сезону будет улучшено покрытие туристических зон в Кабанском и Прибайкальском районах. По словам руководства компании, оператор стремится обеспечить одно из лучших покрытий 4G-интернета на Байкале, причём неважно, где находится абонент – в Иркутской области или в Бурятии.
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