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В Бурятии страусы снесли яйца изумрудного цвета

В Бурятии страусы снесли яйца изумрудного цвета
Бизнес,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
Бичурский фермер завёл страусов в качестве эксперимента

Страусы эму начали нести яйца изумрудного цвета в Бичурском районе Бурятии. Накануне там побывал зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства Галсан Дареев.

Австралийских страусов эму завезли в Бичурский район в 2019 году, в качестве аграрного эксперимента, из Оренбургской области. Инициатором необычного эксперимента стал фермер Александр Утенков. Сегодня на его птичьем дворе живут две пары огромных птиц. Они уже несут яйца, с декабря по март.

видео - минсельхозпрод Бурятии

Одно яйцо страуса может заменить около 30 куриных яиц. Только в отличие от куриного яйца, страусиное хранится около года. Опыт разведения страусов в России показывает, что эти птицы прекрасно переносят холода, и могут приспособиться к любым условиям, даже к условиям Бурятии, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.


страусиная ферма фермеры сельское хозяйство
 
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