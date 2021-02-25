В Бурятии страусы снесли яйца изумрудного цвета

Австралийских страусов эму завезли в Бичурский район в 2019 году, в качестве аграрного эксперимента, из Оренбургской области. Инициатором необычного эксперимента стал фермер Александр Утенков. Сегодня на его птичьем дворе живут две пары огромных птиц. Они уже несут яйца, с декабря по март.







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видео - минсельхозпрод Бурятии





Одно яйцо страуса может заменить около 30 куриных яиц. Только в отличие от куриного яйца, страусиное хранится около года. Опыт разведения страусов в России показывает, что эти птицы прекрасно переносят холода, и могут приспособиться к любым условиям, даже к условиям Бурятии, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.

Страусы эму начали нести яйца изумрудного цвета в Бичурском районе Бурятии. Накануне там побывал зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства Галсан Дареев.