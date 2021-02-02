Снег на припаркованный автомобиль рухнул с крыши дома
Судебные приставы Бурятии взыскали с управляющей компании материальный ущерб в размере около 150 тысяч рублей, причинённый в результате падения снега с крыши здания на автомобиль. С исковым заявлением о возмещении ущерба в суд обратился владелец автомобиля.
Мужчина припарковал свой автомобиль в положенном месте, но через некоторое время ему пришлось вернуться к машине из-за сработанной сигнализация. Как оказалось, на машину упал снег с крыши здания. Автомобиль получил механические повреждения.
Суд установил факт ненадлежащего содержания жилищного фонда управляющей компанией, а именно – не организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Суд признал управляющую компанию виновной и обязал выплатить пострадавшей стороне 149 880 рублей.
- Судебный пристав вручил представителю управляющей компании постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что, в случае неисполнения в установленный законом срок требований исполнительного документа, будет взыскан исполнительский сбор. Управляющая компания погасила задолженность перед гражданином, возместив материальный ущерб в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Житель Бурятии взыскал ущерб от падения снега на автомобиль
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