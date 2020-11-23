 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Улан-Удэ полиция занялась делом о вечеринке в «Фабрике»

В Улан-Удэ полиция занялась делом о вечеринке в «Фабрике»
Бизнес, 
Организатор подпольной вечеринки уже установлен

В Улан-Удэ полиция проводит проверку по факту подпольной вечеринки в гриль-баре «Фабрика». Наказание грозит 27-летнему организатору незаконно проведённого мероприятия.

- Факт проведения массового мероприятия в период ограничительных мер был выявлен сотрудниками отделения полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ. В отношении 27-летнего организатора вечеринки в гриль-баре «Фабрика» возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщил член республиканского оперативного штаба по профилактике коронавируса, руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев.

Борошноев напомнил, что соблюдение антиковидных мер в Бурятии ежедневно проверяют 90 мобильных групп. Рейды проводятся по организациям торговли, общепита, сферы услуг, на общественном транспорте. В составе мобильных групп госслужащие, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора. В Улан-Удэ работают 15 таких групп.

Как сообщал «Байкал-Daily», незаконная вечеринка состоялась в Улан-Удэ в пятницу, 20 ноября. Видео с веселящейся на танцполе толпой запечатлел участник подпольного мероприятия. Ролик появился в паблике «Весь Улан-Удэ», пользователи которого осудили собравшихся в разгар второй волны пандемии людей.

В Бурятии до конца ноября действует запрет на любые массовые мероприятия. Также в республике с 16 до 30 ноября запрещена работа любых точек общепита.

Это не первая незаконная тусовка, обнаруженная в Улан-Удэ. В конце октября вечеринку, на которую собралось больше сотни человек, провела сетевая компания. Видео с жаркого вечера также утекло в соцсети. После этого ресторан «Баран на корове» прикрыли на 90 суток.


коронавирус профилактика полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ полиция занялась делом о вечеринке в «Фабрике»
В Улан-Удэ полиция занялась делом о вечеринке в «Фабрике»
Бизнес, 23.11.2020
Организатор подпольной вечеринки уже установлен
Сбер презентовал Дорожную карту развития туризма в Бурятии
Сбер презентовал Дорожную карту развития туризма в Бурятии
Бизнес, 23.11.2020
Разработку оценил глава республики Алексей Цыденов
В Иркутской области бизнесмен пытался дать взятку кроссовками
В Иркутской области бизнесмен пытался дать взятку кроссовками
Бизнес, 23.11.2020
Предприниматель получил немаленький штраф
Сбербанк: комиссия за переводы – почему, как, для кого?
Сбербанк: комиссия за переводы – почему, как, для кого?
Бизнес, 20.11.2020
На вопросы отвечает Антон Сергеевич Соколов – Управляющий Бурятским отделением ПАО Сбербанк
В Улан-Удэ нашли работающий, несмотря на запрет, магазин
В Улан-Удэ нашли работающий, несмотря на запрет, магазин
Бизнес, 20.11.2020
В Бурятии выявляют случаи нарушений юридическими лицами режима ограничений
В Бурятии бизнесменов оштрафовали за фрукты
В Бурятии бизнесменов оштрафовали за фрукты
Бизнес, 20.11.2020
Предпринимателей наказали за то, что они не известили о прибытии товара  
Бурятский бизнес-омбудсмен и «закрытые» предприниматели вышли на диалог
Бурятский бизнес-омбудсмен и «закрытые» предприниматели вышли на диалог
Бизнес, 20.11.2020
Уполномоченный по правам предпринимателей пообщался с бизнесменами, которые требуют пересмотра указа главы Бурятии и вышли на пикеты в пятницу
В Улан-Удэ салоны красоты превращаются в парикмахерские
В Улан-Удэ салоны красоты превращаются в парикмахерские
Бизнес, 20.11.2020
Предприниматели идут на решительные меры
Сбер представил перспективы ИИ на встрече совбезов стран СНГ
Сбер представил перспективы ИИ на встрече совбезов стран СНГ
Бизнес, 20.11.2020
Герман Греф рассказал, как искусственный интеллект меняет мир
В Улан-Удэ в торговом центре работал общепит
В Улан-Удэ в торговом центре работал общепит
Бизнес, 20.11.2020
Нарушителям грозит административная ответственность
Через Иркутской области везли 18 тонн обрези без документов
Через Иркутской области везли 18 тонн обрези без документов
Бизнес, 19.11.2020
Мясопродукты везли в Амурскую область
В Улан-Удэ приставы прикрыли магазин «Вегос-М»
В Улан-Удэ приставы прикрыли магазин «Вегос-М»
Бизнес, 19.11.2020
В магазине выявлены антиковидные нарушения
В Улан-Удэ предприниматели протестуют второй день
В Улан-Удэ предприниматели протестуют второй день
Бизнес, 19.11.2020
Собрание бизнесменов на этот прошло около торгового центра «Форум»
Прокуратура Бурятии начала проверку после протестов бизнесменов
Прокуратура Бурятии начала проверку после протестов бизнесменов
Бизнес, 19.11.2020
Прокуратура проверит доводы бизнесменов, просящих открытия торговли

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^