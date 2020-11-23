Организатор подпольной вечеринки уже установлен
В Улан-Удэ полиция проводит проверку по факту подпольной вечеринки в гриль-баре «Фабрика». Наказание грозит 27-летнему организатору незаконно проведённого мероприятия.
- Факт проведения массового мероприятия в период ограничительных мер был выявлен сотрудниками отделения полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ. В отношении 27-летнего организатора вечеринки в гриль-баре «Фабрика» возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщил член республиканского оперативного штаба по профилактике коронавируса, руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев.
Борошноев напомнил, что соблюдение антиковидных мер в Бурятии ежедневно проверяют 90 мобильных групп. Рейды проводятся по организациям торговли, общепита, сферы услуг, на общественном транспорте. В составе мобильных групп госслужащие, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора. В Улан-Удэ работают 15 таких групп.
Как сообщал «Байкал-Daily», незаконная вечеринка состоялась в Улан-Удэ в пятницу, 20 ноября. Видео с веселящейся на танцполе толпой запечатлел участник подпольного мероприятия. Ролик появился в паблике «Весь Улан-Удэ», пользователи которого осудили собравшихся в разгар второй волны пандемии людей.
В Бурятии до конца ноября действует запрет на любые массовые мероприятия. Также в республике с 16 до 30 ноября запрещена работа любых точек общепита.
Это не первая незаконная тусовка, обнаруженная в Улан-Удэ. В конце октября вечеринку, на которую собралось больше сотни человек, провела сетевая компания. Видео с жаркого вечера также утекло в соцсети. После этого ресторан «Баран на корове» прикрыли на 90 суток.
В Улан-Удэ полиция занялась делом о вечеринке в «Фабрике»
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