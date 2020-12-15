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В Улан-Удэ владелец «Фабрики» отвергает обвинения в свой адрес

В Улан-Удэ владелец «Фабрики» отвергает обвинения в свой адрес
Бизнес, 
Кирилл Покацкий прокомментировал решение суда по поводу скандальной вечеринки в «Фабрике»

14 декабря на своей странице в Instagram сын известного бизнесмена, депутата Народного Хурала Вячеслава Покацкого Кирилл Покацкий прокомментировал ситуацию с подпольной вечеринкой в своём гриль-баре «Фабрика». Он заявил, что во время самой вечеринки гриль-бар был сдан в аренду.

- Во-первых, «Фабрика» не работает уже с марта, это решение было принято задолго до введения каких-либо ограничительных мер, ввиду нерентабельности этого проекта. Во-вторых, мы сдали «Фабрику» в аренду с 1 ноября, сроком на один месяц. За две недели, как Алексей Самбуевич Цыденов ввёл локдаун для бизнеса, - прокомментировал Кирилл Покацкий.

Также он считает решение Октябрьского районного суда «в рамках закона РФ». Кирилл Покацкий также заявил, что надеется, что решение Верховного суда Бурятии будет «справедливым и законным».

- В любом случае мы не откроем двери «Фабрики» раньше, чем в апреле 2021 года. Также я хотел бы сказать, что решение проводить вечеринку в такое тяжёлое время было неосознанным и ошибочным, - заявил Покацкий.


Как сообщал «Байкал-Daily», нелегальная вечеринка, участники которой были без масок и не соблюдали дистанцию, состоялась в гриль-баре «Фабрика» в одну из пятниц в конце ноября, что было подтверждено проверкой МВД. В Бурятии действует запрет на массовые мероприятия, в том числе банкеты, фуршеты и танцевальные площадки в общепите. Кроме того, в тот период действовал двухнедельный запрет, введённый в Бурятии в отношении всех кафе и ресторанов. О подпольной тусовке стало известно благодаря тому, что видео утекло в Сеть, он было опубликовано в паблике «Весь Улан-Удэ».

Проверку по факту незаконной вечеринки провела полиция. Вскоре в соцсети на связь вышел молодой человек, бросившийся на защиту владельца гриль-бара. Автор поста заявил, что он организатор мероприятия, вся ответственность лежит только на нём, а «собственники здания отношения к этому не имеют».

В конце ноября Роспотребнадзор временно приостановил деятельность гриль-бара «Фабрика».

2 декабря Октябрьский районный суд приостановил производство по этому нашумевшему делу из-за «отсутствия состава административного правонарушения». Такое решение возмутило главу Бурятии Алексея Цыденова. Он назвал решение суда «вызывающе циничным».

7 декабря управление Роспотребнадзора подало апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии.

В воскресенье во время прямого эфира в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов назвал вопиющими случаями вечеринки в «Фабрике-гриль» и лаундж-баре «Сове».

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