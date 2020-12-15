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Верховный суд Бурятии отменил решение райсуда по Кириллу Покацкому

Верховный суд Бурятии отменил решение райсуда по Кириллу Покацкому
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение районного суда глава Бурятии ранее назвал «вызывающе циничным»

Сегодня, 5 декабря, Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу на постановление по административному делу Кирилла Покацкого, владельца гриль-бара «Фабрика». Судья Верховного суда Бурятии отменила решение судьи Октябрьского районного суда о прекращении производства по делу индивидуального предпринимателя Покацкого, сообщили в республиканском оперштабе.

«Дело в отношении Кирилла Покацкого будет повторно пересматривать другой судья», - уточняет Telegram-канал «Тунка».


Речь идёт о скандальной вечеринке, которая состоялась в разгар пандемии и в нарушение запрета на массовые мероприятия, в гриль-баре «Фабрика». Видео с тусовки, где люди вовсю веселились на танцполе, сняли сами участники, опубликовав в соцсетях, в частности, в паблике «Весь Улан-Удэ». Полиция провела проверку и подтвердила факт нарушения. В конце ноября Роспотребнадзор временно приостановил деятельность гриль-бара «Фабрика».

Однако 2 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ прекратил административное производство в отношении владельца гриль-бара «Фабрика» Кирилла Покацкого. Судья прекратила производство с формулировкой «за отсутствием состава административного правонарушения». Это решение возмутило главу Бурятии Алексея Цыденова, который назвал его «вызывающе циничным».

Накануне сам Кирилл Покацкий публично прокомментировал скандал. На своей странице в соцсети он опроверг обвинения конкретно в свой адрес, заявив, что сдал гриль-бар в аренду. Также он заверил, что гриль-бар «Фабрика» не откроется раньше апреля 2021 года.

Кирилл Покацкий – сын известного в Бурятии бизнесмена, владельца развлекательного бизнеса, депутата Народного Хурала Вячеслава Покацкого.


суд Верховный суд Бурятии
 
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