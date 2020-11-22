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«Жаркая пятница»: В Улан-Удэ в разгар пандемии прогремела вечеринка

«Жаркая пятница»: В Улан-Удэ в разгар пандемии прогремела вечеринка
Общество,  Фото:screenshot
Пользователи Сети обсуждают видео, снятое в период запрета массовых мероприятий

В Бурятии в разгар пандемии устроили вечеринку. Видео из увеселительного заведения накануне опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

- Жаркая пятница в УУ. Несмотря на запрет, в ресторанах и ночных клубах столицы Бурятии гремят вечеринки, - так подписано видео.

На видео запечатлена шумная вечеринка, на которой десятки людей танцуют, ни о какой социальной дистанции и соблюдении масочного режима нет и речи.

Напомним, в Бурятии действует режим ограничительных мероприятий, под запретом проведение массовых мероприятий. На две недели закрыты торговые центры, общепиты, фитнес-клубы, сауны, бани, салоны красоты. Также действует всеобщий масочный режим. Всё это обусловлено напряжённой обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

В комментариях некоторые подписчики с непониманием отнеслись к автору видео, который опубликовал ролик в Сети: «Автор сам тусит и сам же палит, это как? Если такие законопослушные, то зачем ходите-то?», «Сами тусанулись и сами же сдали. Блестяще», «Мне вообще нравится такие люди, вы сами идёте, гуляете всю ночь, веселитесь и берёте так чисто невзначай сливаете в сеть. это как называется?».

Другие же попытались пошутить по поводу вечеринки: «Это вечеринка федерального уровня с оборотам 15 миллиардов руб., поэтому и открыта».

Но большинство отнеслись к увиденному с возмущением, надеясь призвать людей к ответственности: «Одни на износ работают, а другие на износ развлекаются, а потом одни других лечат, чтоб те опять на износ гуляли и развлекались... круговорот потенциальных распространителей вируса», «Столько людей в тесном контакте и столько аппаратов ИВЛ... Нет, не хватит и на половину, очень жаль», «Вечное дистанционное обучение, переполненные больницы и локдауны каждые три месяца нам обеспечены с такими людьми...», «Что делают? Одни на износ работают, а другие, ничего не хотят понимать...», «А в это время врачи днём и ночью пашут в больницах, обращаются с просьбами к жителям Бурятии соблюдать карантин, так как их силы на исходе».

Некоторые предположили, что видео снято давно и не относится к происходящим сегодня событиям: «Полюбас видео из 2017-го», но тут же комментатора убедили в том, что видео «свеженькое».

Как сообщал «Байкал-Daily», не так давно в Улан-Удэ прогремела вечеринка сетевой компании, где было больше сотни человек. После этого инцидента деятельность кафе приостановили на 90 дней.

На сегодня в Бурятии общее число случаев заболевания составляет 17 012, суточный прирост составил 272 больных. Всего выздоровели от COVID-19 – 11 565 человек. Дополнительно снято с наблюдения 744 пациента. В стационарах республики получают лечение 2278 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За весь период скончались 354 человека, в том числе – 10 накануне.


коронавирус
 
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