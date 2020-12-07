Глава Бурятии назвал решение суда по «Фабрике» «вызывающе циничным»

Судья прекратила производство с формулировкой «за отсутствием состава административного правонарушения».











Глава Бурятии Алексей Цыденов поднял этот вопрос на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Он прокомментировал: «Вызывающее решение суда в отказе, в непризнании нарушений со стороны Фабрики Гриль. Вызывающе циничное заключение». Видео с оперштаба появилось в телеграм-канале «Степной дозор».

«Степной дозор» уточняет, что управление Роспотребнадзора будет обжаловать решение Октябрьского райсуда в Верховном суде Бурятии. Алексей Цыденов попросил подключиться к этой теме также прокуратуру.







&amp;lt;br /&amp;gt;

видео - «Степной дозор»



