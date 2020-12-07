Глава Бурятии назвал решение суда по «Фабрике» «вызывающе циничным»

2 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ прекратил административное производство в отношении владельца гриль-бара «Фабрика» Кирилла Покацкого, сына депутата Народного Хурала, известного бизнесмена Вячеслава Покацкого. Административное производство было заведено по ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» после нелегально проведённой массовой вечеринки.
Судья прекратила производство с формулировкой «за отсутствием состава административного правонарушения».
Глава Бурятии Алексей Цыденов поднял этот вопрос на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Он прокомментировал: «Вызывающее решение суда в отказе, в непризнании нарушений со стороны Фабрики Гриль. Вызывающе циничное заключение». Видео с оперштаба появилось в телеграм-канале «Степной дозор».
«Степной дозор» уточняет, что управление Роспотребнадзора будет обжаловать решение Октябрьского райсуда в Верховном суде Бурятии. Алексей Цыденов попросил подключиться к этой теме также прокуратуру.
Как сообщал «Байкал-Daily», нелегальная вечеринка, участники которой были без масок и не соблюдали дистанцию, состоялась в одну из пятниц в конце ноября, что было подтверждено проверкой МВД. В Бурятии действует запрет на массовые мероприятия, в том числе банкеты, фуршеты и танцевальные площадки в общепите. Кроме того, в тот период действовал двухнедельный запрет, введённый в Бурятии в отношении всех кафе и ресторанов.
О подпольной тусовке стало известно благодаря тому, что видео утекло в Сеть, он было опубликовано в паблике «Весь Улан-Удэ».
Проверку по факту незаконной вечеринки провела полиция. Вскоре в соцсети на связь вышел молодой человек, бросившийся на защиту владельца гриль-бара. Автор поста заявил, что он организатор мероприятия, вся ответственность лежит только на нём, а «собственники здания отношения к этому не имеют».
В конце ноября Роспотребнадзор временно приостановил деятельность гриль-бара «Фабрика».
После общественного резонанса врач из ковидного отделения в Улан-Удэ прокомментировала вечеринку, пригласив всех её участников поработать в своём госпитале.