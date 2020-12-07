 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 декабря

06 декабря

Популярное

Глава Бурятии назвал решение суда по «Фабрике» «вызывающе циничным»

Глава Бурятии назвал решение суда по «Фабрике» «вызывающе циничным»
Власть, 
Суд прекратил производство по скандальной вечеринке в гриль-баре «Фабрика»

2 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ прекратил административное производство в отношении владельца гриль-бара «Фабрика» Кирилла Покацкого, сына депутата Народного Хурала, известного бизнесмена Вячеслава Покацкого. Административное производство было заведено по ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» после нелегально проведённой массовой вечеринки.

Судья прекратила производство с формулировкой «за отсутствием состава административного правонарушения».


Глава Бурятии Алексей Цыденов поднял этот вопрос на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Он прокомментировал: «Вызывающее решение суда в отказе, в непризнании нарушений со стороны Фабрики Гриль. Вызывающе циничное заключение». Видео с оперштаба появилось в телеграм-канале «Степной дозор».

«Степной дозор» уточняет, что управление Роспотребнадзора будет обжаловать решение Октябрьского райсуда в Верховном суде Бурятии. Алексей Цыденов попросил подключиться к этой теме также прокуратуру.

видео - «Степной дозор»

Как сообщал «Байкал-Daily», нелегальная вечеринка, участники которой были без масок и не соблюдали дистанцию, состоялась в одну из пятниц в конце ноября, что было подтверждено проверкой МВД. В Бурятии действует запрет на массовые мероприятия, в том числе банкеты, фуршеты и танцевальные площадки в общепите. Кроме того, в тот период действовал двухнедельный запрет, введённый в Бурятии в отношении всех кафе и ресторанов.

О подпольной тусовке стало известно благодаря тому, что видео утекло в Сеть, он было опубликовано в паблике «Весь Улан-Удэ».

Проверку по факту незаконной вечеринки провела полиция. Вскоре в соцсети на связь вышел молодой человек, бросившийся на защиту владельца гриль-бара. Автор поста заявил, что он организатор мероприятия, вся ответственность лежит только на нём, а «собственники здания отношения к этому не имеют».

В конце ноября Роспотребнадзор временно приостановил деятельность гриль-бара «Фабрика».

После общественного резонанса врач из ковидного отделения в Улан-Удэ прокомментировала вечеринку, пригласив всех её участников поработать в своём госпитале.
глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии назвал решение суда по «Фабрике» «вызывающе циничным»
Глава Бурятии назвал решение суда по «Фабрике» «вызывающе циничным»
Власть, 07.12.2020
Суд прекратил производство по скандальной вечеринке в гриль-баре «Фабрика»
В Бурятии убрали пять свалок в одном селе
В Бурятии убрали пять свалок в одном селе
Власть, 07.12.2020
Одна из свалок была возле АЗС
Индия, возможно, будет обучать студентов из Бурятии за свой счёт
Индия, возможно, будет обучать студентов из Бурятии за свой счёт
Власть, 05.12.2020
Обсуждается также возможность визита главы Бурятии в Индию
Замглавы минстроя Бурятии грозит до 10 лет
Замглавы минстроя Бурятии грозит до 10 лет
Власть, 05.12.2020
Громкое уголовное дело о дефектных домах для сирот уходит в суд
Сын зампреда правительства Бурятии спроектировал мост в Петербурге
Сын зампреда правительства Бурятии спроектировал мост в Петербурге
Власть, 04.12.2020
Зампред правительства Евгений Луковников поделился, что гордится сыном
В Иркутске назначили первого заммэра города
В Иркутске назначили первого заммэра города
Власть, 04.12.2020
Им стал Антон Красноштанов
Геннадий Айдаев прокоментировал предложения главы Бурятии Путину
Геннадий Айдаев прокоментировал предложения главы Бурятии Путину
Власть, 04.12.2020
Бывший мэр Улан-Удэ напомнил, что строительства дамбы добивались с 1993 года
Депутат Хурала Бурятии стала ТикТокером
Депутат Хурала Бурятии стала ТикТокером
Власть, 04.12.2020
Одно из самых популярных видео депутата называется «Бузики для пузика»
15-20 минут: Детский омбудсмен Бурятии примет граждан
15-20 минут: Детский омбудсмен Бурятии примет граждан
Власть, 04.12.2020
Предварительно необходимо записаться
Видео: Герой России осмотрел в Улан-Удэ вертолёты
Видео: Герой России осмотрел в Улан-Удэ вертолёты
Власть, 04.12.2020
Командующий войсками Восточного военного округа посетил Улан-Удэнский авиационный завод
Экс-руководитель КУИ возглавила центр занятости Улан-Удэ
Экс-руководитель КУИ возглавила центр занятости Улан-Удэ
Власть, 04.12.2020
Уволенная из мэрии Анастасия Кузовлева нашла новую работу
В Бурятии прокуратура занялась выбоинами на дороге
В Бурятии прокуратура занялась выбоинами на дороге
Власть, 04.12.2020
Выбоины создавали угрозу возникновения аварийной ситуации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^