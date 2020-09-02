Нарушение законодательства о рекламе выявила прокуратура
В Кяхте общество с ограниченной ответственностью, занимающееся продажей продуктов и хозтоваров, самовольно разместило на металлоконструкции рекламный баннер. Необходимое разрешение фирма не получила, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокурор района возбудил в отношении ООО дело об административном правонарушении по ст. 14.35 КоАП РФ «Установка и эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию».
Арбитражный суд Бурятии назначил коммерческой организации штраф. В настоящее время рекламная конструкция демонтирована.
В Бурятии компания незаконно разместила баннер
Бизнес, Фото:
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