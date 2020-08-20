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В читинской школе появится пиццерия

В читинской школе появится пиццерия
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Пиццерия оформляется в «языковом стиле»

В читинской школе №49 с углублённым изучением английского языка отремонтировали столовую. Около 1100 школьников смогут отдохнуть и пообедать в современных залах, а ученики с 1 по 4 класс ещё и получить бесплатное горячее питание, которое введут в новом учебном году.

Столовая разделена на два обеденных зала. Первый - зал для горячих завтраков и обедов. Там есть все необходимое для принятия пищи и отдыха, у входа оборудованы умывальники. Второй зал - пиццерия, которая оформляется в «языковом стиле». Здесь каждый школьник сможет отдохнуть и перекусить с друзьями на переменах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- С 1 сентября мы начинаем процесс обучения в традиционном режиме. Хотя есть определённые ограничения и правила, касающиеся условий пребывания детей в школах в период пандемии. Заготовлено все оборудование, все традиционные режимы работы будут пересмотрены и обновлены, - сказал директор читинской школы №49 с углублённым изучением английского языка Руслан Никонов.

Также с 1 сентября в Забайкалье будет организовано бесплатное питание в школах для учеников 1-4 классов. Региону на эти цели до конца года выделено 343 миллиона рублей.

Кроме того, с начала нового учебного года все классные руководители в школах будут получать надбавку к заработной плате.

При этом обучение школьников из-за пандемии будет проходить в новых условиях. В школах организуют обязательный входной контроль, где будут измерять температуру и проверять наличие защитных средств, также будут проводить дезинфекцию и другие мероприятия, необходимые по требованиям Роспотребнадзора.
школы столовые
 
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