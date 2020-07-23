Коллекторы позвонили жительнице Бурятии 70 раз

Они требовали вернуть несуществующий долг



В Бурятии коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» в очередной раз привлекли к административной ответственности за незаконные действия при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.



В службу судебных приставов обратилась женщина с жалобой на звонки коллекторов по несуществующему долгу. По её словам, сотрудники агентства на протяжении месяца несколько раз в день звонили и отправляли ей смс-сообщения.



Неправомерные действия коллекторов подтвердились детализацией звонков. Всего за два месяца представили агентства совершили около 70 телефонных звонков и направили 53 смс-сообщения.



По результатам расследования приставы инициировали привлечение агентства к административной ответственности. Как выяснилось, ранее организация неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения.



- В очередной раз Арбитражный суд Бурятии признал действия коллекторского агентства незаконными и в качестве наказания принял решение назначить административный штраф в повышенном размере в 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

