Жалоба касается аукциона на ремонт крыши
Бурятское УФАС России приняло к рассмотрению жалобу ООО «Статус» на действия Заиграевской центральной районной больницы. Жалоба касается проведения аукциона на капитальный ремонт кровли здания Новобрянской районной больницы.
Заявитель оспаривает отклонение заявки на участие в торгах.
Рассмотрение жалобы назначено на 3 июня, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Бурятское УФАС получило жалобу на заиграевскую больницу
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По словам «бизнес-леди года», индустрия красоты Улан-Удэ как никакая другая отрасль готова к выходу из карантина
Теперь больные узнают, как выглядит медицинский персонал
Компания «Сбербанк Управление Активами» провела исследования в 37 российских городах
В качестве примера власти привели ресторан «Чингисхан»
Участок зарос кустарниками и травой
Байкальский банк Сбербанка поддержал создание интерактивного танка Т-34
Леонид Князьков сменил Василия Донских
Активисты бьют тревогу из-за нарушений при благоустройстве «гусиноозёрского Арбата»
Для платежа достаточно отсканировать QR- или штриход на квитанции
В Бурятии к административной ответственности привлекают организаторов несанкционированных туров
Сбербанк единственный среди мировых банков и российских компаний вошёл в десятку лучших компаний рейтинга Value Creators
На Тобольской завершают укладку асфальта⠀
Байкальский банк Сбербанка проведёт её в День российского предпринимательства
В Бурятии рассказали, как предпринимателям получить финансовую помощь
Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Просто об инвестициях»