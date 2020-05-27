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Бурятское УФАС получило жалобу на заиграевскую больницу

Бурятское УФАС получило жалобу на заиграевскую больницу
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Жалоба касается аукциона на ремонт крыши

Бурятское УФАС России приняло к рассмотрению жалобу ООО «Статус» на действия Заиграевской центральной районной больницы. Жалоба касается проведения аукциона на капитальный ремонт кровли здания Новобрянской районной больницы.

Заявитель оспаривает отклонение заявки на участие в торгах.

Рассмотрение жалобы назначено на 3 июня, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
УФАС
 
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