В Бурятии опровергли информацию об открытии ТРЦ и кафе 18 мая
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 мая в Бурятии вновь заработает целый ряд предприятий – от мебельных магазинов до автомоек. Глава республики существенно расширил список организаций, которым разрешено открыться.
В Интернете появилась информация, что уже 18 мая также могут открыться торговые центры, кафе рестораны. Ссылаются СМИ при этом на документ минпромторга республики.
Однако в мипромторге сообщили, что открываться предприятия не будут - оперштаб принял график, согласно которому 18 мая рестораны, торговые центры, сауны и бани должны быть готовы к проверке Роспотребнадзора.
- Открытия не будет, 18 числа они должны быть готовы исполнить все требования Роспотребнадзора, которые будут им предъявлены. Открытие их может состояться только в зависимости от эпидемиологической ситуации, когда мы будем понимать, что угрозы и роста (заболевших – прим.ред) нет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минпромторга.
В ведомстве отметили, что пока речь идёт только о подготовке к открытию – проверяться будет наличие средств индивидуальной защиты, организация термометрии и подобное.
В Бурятии на 8 мая зарегистрировано 548 случаев заболевания коронавирусом.
Торговые центры и рестораны в Улан-Удэ проверит Роспотребнадзор
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