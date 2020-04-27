Вечеринки, кинозал, бары, свидания: Теле2 создал онлайн-дом для общения во время самоизоляции

Жителей Бурятии приглашают интересно провести время в «Доме по другим правилам»



Сегодня, 27 апреля, компания Теле2 презентовала в режиме онлайн новый проект для общения и развлечения во время самоизоляции – «Дом по другим правилам». Дом представляет собой особое digital-пространство, где можно общаться и интересно проводить время, когда реальные встречи невозможны.



В «Доме по другим правилам» Tele2 проходят лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры и даже вечеринки. Зайти «в гости» в онлайн-дом оператора может любой человек. Весь контент доступен бесплатно и без дополнительных условий.



Старший менеджер по операционному маркетингу Теле2 Антон Сербин рассказал об основных «комнатах» онлайн-дома.



В виртуальном доме оператора восемь комнат, в каждой из которых можно увлекательно провести время. В лектории гостей ждут экскурсии по Государственному Эрмитажу – крупнейшему музею России, коллекция которого насчитывает более 3 млн экспонатов. Посетители «Дома по другим правилам» увидят постоянные экспозиции музея, а также попадут в места, обычно закрытые для публики. В эксклюзивной подборке – прогулка по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа, знакомство с чердаками и крышами Зимнего дворца и многое другое.



Также гости интернет-пространства Tele2 услышат лекции по истории культуры от просветительского проекта Arzamas и образовательный плейлист от института «Стрелка». Подборка актуальных фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink ждёт зрителей в кинозале, тренировки с фитнес-инструкторами клуба «Комета Black» проходят в тренажерном зале, концерты-квартирники – в гараже, мастер-классы – на кухне, соревнования по мобильному киберспорту – в игровой. На любое мероприятие можно позвать друга, отправив ему приглашение в мессенджер.



- Нам было важно сделать непросто безликий сайт и накидать туда кучу разных ссылок и каких-то роликов, а построить некое место для социализации, куда люди могут приходить и непросто смотреть контент, но и обсуждать и общаться с другими людьми, участвовать в онлайн-трансляциях, - отметил Антон Сербин.



В онлайн-доме Tele2 можно как найти записи уже прошедших спортивных или музыкальных событий, так и посмотреть трансляции с интересными гостями. С посетителями интернет-пространства встретятся шеф-повара московских и петербургских гастрономических мест, среди которых «Горыныч», «Северяне», Noor Electro, El Copitas. Серия эфиров позволит не только научиться готовить блюда или коктейли из меню, но и пообщаться онлайн, что может заменить визит в гости в период вынужденной самоизоляции.



Для абонентов Теле2 на террасе будут появляться новые предложения от партнёров бонусной программы «Больше».



Официально «Дом по другим правилам» начал свою работу 24 апреля. По словам старшего менеджера по операционному маркетингу Теле2 Антон Сербина, онлайн-дом уже заинтересовал многих пользователей, его посещают гости, в чатах уже активно общаются пользователи.



