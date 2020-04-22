Прокуратура проводит проверки в сфере противодействия распространению COVID-19)
Прокуратура Бурятии проверила, как соблюдаются права граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Не все организациями надлежащим образом проводят профилактические мероприятия, пришли к выводу в прокуратуре.
В Улан-Удэ, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Окинском, Северо-Байкальском и Хоринском районах управляющие компании, товарищества собственников жилья, органы местного самоуправления не проводили дезинфекцию подъездов, детских площадок и других объектов на открытых пространствах.
- Юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров и багажа, в Улан-Удэ, Бичурском, Джидинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах не обеспечивали дезинфекцию транспортных средств, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Руководителям таких организаций, органов местного самоуправления прокуроры внесли представления. Объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.
Руководителям ряда организаций торговли прокуроры объявили предостережения о недопустимости незаконного повышения цен.
Например, прокурор Октябрьского района Улан-Удэ объявил предостережения руководителям пяти крупных сетей магазинов.
Также в целях недопущения массовых увольнений, невыплаты заработной платы прокуроры предостерегли руководителей различных предприятий.
Надзорные мероприятия продолжаются.
В режиме «горячей линии» дежурный прокурор принимает сообщения граждан о нарушениях закона, связанных с пандемией.
Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 22.04.2020
Прокуратура проводит проверки в сфере противодействия распространению COVID-19
Мария получила участок в очень выгодном месте – недалеко от Байкала
Мероприятие состоится впервые
Игрокам и работникам футбольного клуба заплатили лишь после вмешательства прокуратура
Прокуратура выявила нарушения
Алкоголь в магазинах в многоквартирных дома запрещается продавать после семи вечера до девяти утра
На продажу гигантский шампиньон отправлять не стали, а приготовили из него «пиццу» для всего коллектива фермы
Деньги получат компании отдельных видов деятельности
«Сейчас, когда имеющиеся деньги заканчиваются, встаёт вопрос справедливости подходов», отмечает Матханов
Министр промышленности и торговли Сергей Желтиков проанализировал промежуточные итоги работы
Вход в «Клёвое место» заблокировали, а бизнесмены обмениваются взаимными обвинениями
Компания обвиняется в предоставлении фиктивных документов для заключения контракта с «Авиалесоохраной»
Лес превратился в болото в курортной местности Гоуджекит
Улан-удэнцы пожаловались на рост цен на продукты
Бизнес, 18.04.2020
Для этого необходимо соблюдать ряд требований Роспотребнадзора