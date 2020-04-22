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Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу

Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура проводит проверки в сфере противодействия распространению COVID-19)

Прокуратура Бурятии проверила, как соблюдаются права граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Не все организациями надлежащим образом проводят профилактические мероприятия, пришли к выводу в прокуратуре.

В Улан-Удэ, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Окинском, Северо-Байкальском и Хоринском районах управляющие компании, товарищества собственников жилья, органы местного самоуправления не проводили дезинфекцию подъездов, детских площадок и других объектов на открытых пространствах.

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров и багажа, в Улан-Удэ, Бичурском, Джидинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах не обеспечивали дезинфекцию транспортных средств, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Руководителям таких организаций, органов местного самоуправления прокуроры внесли представления. Объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Руководителям ряда организаций торговли прокуроры объявили предостережения о недопустимости незаконного повышения цен.

Например, прокурор Октябрьского района Улан-Удэ объявил предостережения руководителям пяти крупных сетей магазинов.

Также в целях недопущения массовых увольнений, невыплаты заработной платы прокуроры предостерегли руководителей различных предприятий.

Надзорные мероприятия продолжаются.

В режиме «горячей линии» дежурный прокурор принимает сообщения граждан о нарушениях закона, связанных с пандемией.
прокуратура коронавирус
 
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