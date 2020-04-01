В супермаркеты Улан-Удэ не пускают без масок

В улан-удэнских магазинах появились новые правила продажи. Напомним, эта неделя в России объявлена нерабочей, а также в Бурятии действует полный режим самоизоляции. Продолжили работу лишь организации, обеспечивающие жизнедеятельность, а также аптеки, продуктовые магазины, зоомагазины и салоны связи.
На улицах города уменьшилось количество людей, а в магазинах на порядок сократилось число покупателей. По словам улан-удэнцев, в некоторые крупные магазины города пускают только по 10 человек.
- Люди ждут своей очереди на улице, - рассказала «Байкал-Daily» покупательница «Абсолюта» на Бурводе.
Кроме того, в отдельные супермаркеты не пускают покупателей без масок.
- Двое мужчин увидели объявление на двери, развернулись и ушли, - поделился покупатель «Абсолюта» на улице Профсоюзная.
Впрочем, некоторые покупатели пытаются прорваться в магазин «с боем». Сегодня очевидцы сообщили, как охранники попросили выйти женщину без медицинской маски, в ответ она возразила, что масок в продаже нет.
- Женщина пошла вглубь магазина. Охранник сразу побежал за ней, - поделился покупатель.
Другие магазины принимают схожие меры по борьбе с коронавирусом. В продуктовом на Солдатском покупателей без масок обслуживают через специальное окошечко. Объявление об этом висит перед входом в торговую точку.
Согласно указу о полной самоизоляции, людям рекомендовано соблюдать дистанцию в 1,5 метра на улицах, в помещениях и в общественном транспорте. Однако в большинстве торговых точек правило никто не соблюдает. Но стоит отметить, что людей в магазинах сейчас не так уж и много, поэтому нередко в очереди на кассе не более 1-2 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», со вчерашнего дня в Бурятии введён режим полной самоизоляции. Людям запрещено выходить на улицу. По данным на 1 апреля, в республике 25 больных коронавирусом, ещё у пятерых предварительно положительный диагноз.