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Tele2 подарит гигабайты сидящим дома жителям Бурятии

Tele2 подарит гигабайты сидящим дома жителям Бурятии
Бизнес,  Фото:pixabay.com
На фоне пандемии коронавируса Tele2 поощрит абонентов, соблюдающих режим самоизоляции

- В последнюю неделю трафик в сети Tele2 в Бурятии вырос на 9% выше прогнозных значений. При этом изменилась сама модель потребления трафика, прежде всего в разрезе геопозиционирования. В Улан-Удэ из центра города часть трафика сместилась в спальные районы. Эта тенденция укрепилась с началом нерабочей недели. Сеть Tele2 с точки зрения емкости и пропускной способности рассчитана на изменение модели трафика. Наша инфраструктура регулярно доказывает свою работоспособность в условиях повышенных нагрузок, например, во время зимних праздников. Мы планируем менять настройки сети в соответствии с этой моделью, чтобы поддержать качество сервисов, - сообщил менеджер по работе со СМИ макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Александр Хамицевич.

Tele2 призывает абонентов беречь себя и близких и поощряет их к пребыванию дома. За каждый день дома Tele2 автоматически начисляет клиентам 1 Гб трафика. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда клиент начинает соблюдать правила самоизоляции.

Акция «#домаподругимправилам» распространяется на все актуальные тарифы: архивные и открытые для подключения тарифы линейки «Мой Tele2», «Премиум» и «Везде онлайн». Гигабайты также начисляются пользователям тарифа «Социальный», которые наиболее подвержены риску и должны соблюдать карантин.

Гигабайты начисляются пользователю, даже если он вышел из дома в ближайшую аптеку или за продуктами. Алгоритмы big data позволяют ежедневно обновлять список участников проекта по геолокации и автоматически начислять «заработанный» интернет-трафик. Акция действует для клиентов Tele2 по всей России. Оператор будет начислять гигабайты в течение недели, объявленной нерабочей, – с 28 марта по 5 апреля, а сами гигабайты будут действовать 30 дней. В зависимости от изменения внешней ситуации оператор примет решение о возможности продления предложения.

Tele2 коронавирус самоизоляция
 
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