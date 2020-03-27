О том, как изменились цены, рассказал замминистра промышленности Бурятии
Заместитель министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников представил информацию о ценах на продукты питания и товары первой необходимости. По его оценке, на сегодняшний день «ситуация с ценами достаточно стабильная». Как выяснилось, больше всего подорожали антисептики для рук.
- По сравнению с 25.03 средняя цена по республике увеличилась: на сахар0песок - на 1 %, соль - 0.2%, хлеб- 0.2%, гречка - 0.2%, картофель - 0.06%, капуст - 0.5%, антисептик для рук 1 литр - 6,58%. Остальные 45 наименований цена без изменений, - поделился Алексей Оловянников.
Он уточнил, что весь товар в наличии, запасы есть.
- Паники и ажиотажа нет. Но есть, конечно, индивидуумы, сейчас был в Абсолюте на машзаводе, одна пара закупалась как будто на случай ядерной войны. Народ как то недобро на них смотрел, - поделился замглавы минпромторга Бурятии.
В Бурятии официально подтверждено два случая заболевания коронавирусом. Однако ещё четыре пробы, взятые у людей, контактировавших с заболевшими, дали предварительно положительный результат. Анализы для подтверждения направлены в Новосибирск.
В супермаркетах Бурятии закупаются «как на случай ядерной войны»
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