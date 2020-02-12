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В Улан-Удэ новым предприятиям и организациям запретят топить печи

В Улан-Удэ новым предприятиям и организациям запретят топить печи
Бизнес,  Фото:страница Игоря Шутенкова
Мэр осмотрел альтернативный источник отопления, установленный в частном доме

Накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отчитался в Facebook о результатах работы над решением проблемы задымлённости в городе. Мэр перечислил сразу несколько пунктов – начиная от закрытия некоторых котельных до предложения перехода на альтернативный источник отопления.

Как сообщал «Байкал-Daily», вопрос грязного воздуха в Улан-Удэ стоит уже несколько лет, ситуация особенно обостряется зимой. В середине января в столице сохранялись неблагоприятные метеорологические условия, из-за чего горожанам рекомендовали носить маски и респираторы. Многие улан-удэнцы жаловались на першение в горле и головную боль, а одна местная жительница запустила петицию «Чёрное небо», в которой просила властей скорее разрешить наболевшую проблему.

Высказалась и замминистра природных ресурсов Наталья Тумуреева – она заявила, что задуматься надо было ещё 20 лет назад, а теперь решения, которое в корне изменило бы ситуацию в эту же секунду – нет, но работы ведутся.

Мэр Игорь Шутенков сообщил, что совместно с правительством прорабатывается вопрос перехода Авиазавода на газовую котельную и закрытия четырёх котельных в мкрн Стеклозавод. Глава Бурятии Алексей Цыденов в прямом эфире в Instagram говорил, что жителей микрорайона подключат к централизованному теплоснабжению, фонд содействия реформированию ЖКХ уже подтвердил выделение 300 миллионов рублей.

Кроме того, по словам Игоря Шутенкова, вносятся изменения в правила землепользования – новым предприятиям и организациям будет запрещено печное отопление – только привозной газ и электроотопление. Также создаётся система межведомственного экологического контроля действующих котельных разных предприятий.

- Для жителей частного сектора - ищем альтернативные методы отопления. Прекрасно понимаем, что решение не должно быть сильно дороже печного отопления - иначе никто не захочет отказаться от дров и угля. Прорабатываем инвестпроект по изготовлению бурого коксового угля, более калорийного, он даёт минимальное задымление и больше отдача тепла, - написал мэр.

Он добавил, что существует ещё один альтернативный источник – система потолочного отопления «Зебра ЭВО-300» - алюминиевые пластины с нагревательным элементом, работающие от электричества. По приглашению редактора газеты «Номер Один» Оксаной Сажиновой Игорь Шутенковым осмотрел в её доме данный альтернативный источник отопления.

- По нашим расчётам на отопление и все электроприборы в целом в месяц уходит порядка 6 тысяч рублей (дом - 56 кв.м.). «Зебра» выходит несколько дороже печного отопления, но гораздо удобнее - нет необходимости хранить и колоть дрова, покупать уголь. Да и сажи и копоти дома нет. При этом хозяева не привязаны к печке, - пояснил мэр.


Игорь Шутенков дал поручение детально изучить «Зебру», при возможности предусмотреть её установку в социальных объектах города и популяризировать и для населения.

Как сообщал «Байкал-Daily», из прямого эфира Алексея Цыденова стало известно, что власти работают над тем, чтобы попасть в проект «Чистый воздух», который входит в нацпроект «Экология». По «Чистому воздуху» выделяются большие федеральные деньги, но рассчитаны они только на 12 самых загрязнённых городов. В списке, к примеру, Братск, Норильск, Череповец, Чита, Магнитогорск. Улан-Удэ в проект не попал, так как брались результаты загрязнения за 2016-й год. Видимо, тогда ситуация в столице Бурятии была намного лучше.



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