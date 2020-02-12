В Улан-Удэ новым предприятиям и организациям запретят топить печи

- По нашим расчётам на отопление и все электроприборы в целом в месяц уходит порядка 6 тысяч рублей (дом - 56 кв.м.). «Зебра» выходит несколько дороже печного отопления, но гораздо удобнее - нет необходимости хранить и колоть дрова, покупать уголь. Да и сажи и копоти дома нет. При этом хозяева не привязаны к печке, - пояснил мэр.





Игорь Шутенков дал поручение детально изучить «Зебру», при возможности предусмотреть её установку в социальных объектах города и популяризировать и для населения.







