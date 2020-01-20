Наталья Тумуреева о грязном воздухе Улан-Удэ: «Решать проблему нужно было начать лет 20 назад»

Замминистра природных ресурсов Бурятии рассказала, что сейчас они просчитывают разные варианты решения проблемы
Замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева недавно высказалась в соцсети по поводу проблемы грязного воздуха в Улан-Удэ. Она рассказала о причинах загрязнения и о вариантах решения этой злободневной проблемы.
- Вопрос о грязном воздухе встаёт обычно зимой, и здесь начинается война между жителями частного сектора и многоквартирных домов. Попробую пояснить ситуацию, чтобы всем было понятно, - написала Наталья Тумуреева в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в столице республики сохранялись неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Улан-удэнцам рекомендовали носить защитную одежду, маски и даже респираторы.
Горожане возмущаются и опасаются за своё здоровье, а недавно местная жительница создала петицию «Чёрное небо Улан-Удэ» на платформе Change.org. Она призвала улан-удэнцев обратить внимание людей, от которых зависит будущее, на проблему грязного воздуха.
- Солнечный Улан-Удэ не должен быть городом «чёрного неба». Каждый из нас, наши дети достойны дышать чистым воздухом! – писала автор петиции.
Наталья Тумуреева в своём посте объяснила, что решать проблему нужно было ещё 20 лет назад, когда застраивался пригород. Она отметила, что предсказывала происходящее ещё 10 лет назад.
- Мой прогноз сбылся, но теперь решать эту проблему нужно мне, - написала она.
Наталья Тумуреева разделила источники загрязнения на четыре основные группы: ТЭЦ, небольшие котельные складов, магазинов и СТО, частный сектор и автомобильный транспорт. Ухудшают ситуацию неблагоприятные метеорологические условия, которые наблюдаются в городе зимой.
- ТЭЦ. Да, они вносят большой вклад в загрязнение воздуха, но обратите внимание, что ТЭЦ работает давно, а критичная ситуация со смогом наблюдается последние лет 5. Но ТЭЦ есть возможность контролировать, этим занимается Росприроднадзор. Небольшие котельные и частный сектор вносят вклад своим количеством, т.е. один частный дом или котельная особой погоды не делает, но когда их много, имеет место суммарный эффект. Контроль за ними практически не возможен по законодательству. Автотранспорт, здесь загрязнение круглогодично, причём летом оно больше, - пишет замминистра.
Наталья Тумуреева отметила, что не стесняется говорить о том, что решения, которое в корне изменило бы ситуацию в эту же секунду – нет.
Но работы ведутся – так, сейчас министерство прорабатывает сразу несколько вариантов: введение ночного тарифа, запрет на отопление углём и перевод на центральное отопление.
- Все варианты достаточно затратные, но никто их не исключает. Есть несколько вариантов закрытия котельных в Улан-Удэ, также просчитываем, сколько это обойдётся бюджету. Здесь нужно обратить внимание, если заводить частный сектор на центральное отопление, то у жителей возникнет необходимость оплачивать отопление по тарифу. Это тоже нужно учитывать, не у всех есть такая возможность. Если запрещать топить углём, то нужна альтернатива по топливу, пеллеты и брикеты не могут быть дешёвыми по определению. Ночной тариф возможен, если установить электрокотлы, обогрев обычными «козлами» в 30-градусный мороз не поможет, да и опасно это дело, и так горят дома часто, - объяснила Наталья Тумуреева.
Замминистра рассказала, что прямо сейчас разрабатывается фильтр для частных домов, доступный для населения и эффективный в работе. Кроме того, в городе организуются рейды по котельным, чтобы проверить, какое используется топливо.
- Пока как-то так, - коротко заключила она.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 января стало известно, что министр природных ресурсов республики Вадим Кантор покинул свой пост. Он занимал эту должность с сентября 2018-го. Его кресло занял экс-заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.
Наталья Тумуреева о грязном воздухе Улан-Удэ: «Решать проблему нужно было начать лет 20 назад»
Общество, Фото:
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