В Бурятии продавщицу оштрафовали за фальшивый Adidas

Якобы фирменные кроссовки продавались за 350 рублей



В мае 2019 года полицейские в магазине села Бичура в Бурятии зафиксировали продажу кроссовок с логотипом «Adidas» - по цене всего 350 рублей. На обувь, конечно, не было никаких документов правообладателя.



- Согласно заключению эксперта представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, произведена не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам, содержит воспроизведение товарных знаков «Adidas», - сообщили в Бичурском районном суде.



В суде продавец вину признала в полном объёме. Она заявила, что кроссовки купила мужу, но они не подошли по размеру, и потому женщина решила их продать в магазине.



Женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначен штраф в 5000 рублей.



Постановление вступило в законную силу.

