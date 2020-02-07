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В Бурятии продавщицу оштрафовали за фальшивый Adidas

В Бурятии продавщицу оштрафовали за фальшивый Adidas
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Якобы фирменные кроссовки продавались за 350 рублей

В мае 2019 года полицейские в магазине села Бичура в Бурятии зафиксировали продажу кроссовок с логотипом «Adidas» - по цене всего 350 рублей. На обувь, конечно, не было никаких документов правообладателя.

- Согласно заключению эксперта представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, произведена не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам, содержит воспроизведение товарных знаков «Adidas», - сообщили в Бичурском районном суде.

В суде продавец вину признала в полном объёме. Она заявила, что кроссовки купила мужу, но они не подошли по размеру, и потому женщина решила их продать в магазине.

Женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначен штраф в 5000 рублей.

Постановление вступило в законную силу.
контрафактная продукция
 
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